La polémica del juego para móviles de Harry Potter

Llevábamos meses esperando Harry Potter Hogwarts Mystery hasta el punto de que por la redacción escuché eso de "en cuanto salga del trabajo me lo descargo y me pongo a jugar".

De eso hace ya casi una semana y de mi compañero, que iba a escribir un reportaje sobre el juego, no he vuelto a saber nada. Creo que es la magia de Hogwarts.

O tal vez sea uno de los miles de jugadores cabreados con el desarrollo que ha introducido en el título para móviles las microtransacciones.

Algo completamente legítimo (todos tenemos que ganar dinero para poder comer y comprarnos móviles cada vez más caros y con menor longevidad de la batería) pero que no parece haber sido ubicado en el mejor emplazamiento posible.

Muchos jugadores se sorprendieron cuando vieron cómo su personaje estaba siendo estrangulado y no podían hacer nada por salvarlo ya que para recargar la energía de nuestro protagonista hace falta tiempo (4 minutos por estrella) o pasar por caja.

Casually letting the devils snare strangle me because I’m out of energy to escape 🙄#HogwartsMystery pic.twitter.com/Id9n3XEFLU — Zayra|Wanna One in Chicago🌟 (@YeonRa_twt) 25 de abril de 2018

So I’m leaving my character choke to death in Devil’s Snare so my energy can refill... 😟😟 #HogwartsMystery — Hayley Piller (@HaylStonee) 30 de abril de 2018

Haha, I took the exact same screenshot to emphasise this point.

Terrible game mechanic, uninstalled! pic.twitter.com/FNzxExDpw1 — ShaunTheDonJon (@ShaunJonTheDon) 30 de abril de 2018