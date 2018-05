Este sábado por la noche, Rubí se inundó por más de 20.000 personas en su edición LOS40 Primavera Pop 2018. El parque de L’Escardívol, en esta localidad de Barcelona, superó todas las expectativas de asistencia dando como resultado una velada digna de vivir en primera persona.

La parada barcelonesa del festival arrancó bajo amenaza de lluvia. Pero la energía positiva que irradiaba ese escenario hizo que el tiempo se pusiera de nuestro lado. Una tregua que aprovechamos para ofrecer el mejor evento musical de la primavera. Todo presentado por el mejor maestro de ceremonias, Tony Aguilar, y el equipo de LOS40 Catalunya, Adrià Ortega, Adrià Soler, Neus González, Sergi Sánchez y Víctor de la Torre.

El cartel estaba repleto del mejor talento nacional e internacional con las actuaciones de Scott Helman y Sofía Reyes que levantaron pasiones. Pero no fueron los únicos, Efecto Pasillo nos recargó las pilas con su buenrollismo pop al son de sus últimas canciones.

Blas Cantó nos volvió a enamorar con su elegancia sobre el escenario cantando su In Your Bed y Él No Soy Yo. Manel Navarro, que actuaba en casa, nos presentó su último hit que tan fuerte está calando entre nosotros, Voulez-Vous Danser? y reafirmó que su talento no tiene límites.

Nos sentimos afortunados de ver cantar en directo a Laura Durand, la joven desprendía magia en cada estrofa de su nueva canción y el público, que no pudo hacer nada más, se dejó hechizar con su voz.

LOS40 Primavera Pop de Rubí recibió con los brazos abiertos a la encantadora Ana Mena. El dúo dance que forman Reyko, las guitarras de Maico y el sonido urbano de Kayl. Por su lado, Carles Ribes y Albert Segú, ex miembros de Amelie, defendieron Aran, su nuevo proyecto que tanto está gustando.

Álvaro Soler también fue profeta en su tierra. No hacía falta mucho más que decir su nombre para que toda la ciudad temblara con la euforia que desató a ritmo de Sofía y su veraniego éxito para este año, La Cintura.

Adexe & Nau, David Lafuente con Henry Méndez y José De Rico y Rasel le dieron el toque bailongo a la noche con sus actuaciones. Pero la cosa siguió, el público no pudo dejar de gritar y cantar con sus ídolos. Sweet California pusieron el broche con Ay Díos Mío sobre el escenario ¡No había que no dejara de bailar!

Pablo López nos regaló uno de los momentos más emotivos del festival primaveral en Rubí. Él y su piano hicieron derretirse a los miles de personas que coreaban cada una de las estrofas de El Patio. Un auténtico regalo para los oídos.

Por otro lado, Aitana Ocaña y Ana Guerra desataron la locura entre los asistentes. Además, vinieron con Raoul que acabó subiendo a saludar a todos sus fans. La de AitanaWar era la actuación que todos esperaban. Y la emoción fue tal que apenas se les escuchaba interpretar Lo Malo en el escenario de L’Escardívol de Rubí. Así que las chicas decidieron hacerlo por segunda vez acapella con su público con un resultado mágico.

Después de una noche espectacular en Madrid y una continuación de lujo en Rubí, ahora le toca el turno a Málaga donde LOS40 Primavera Pop 2018 echará el cierre con otro cartel que nos hará disfrutar de la buena música.