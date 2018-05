Los seis personajes de dibujos que indudablemente te ponen

Vamos a ver: ¿nos estamos volviendo locos o qué nos pasa? Resulta que ''Lost in Space'' una serie de Netflix lo está petando por algo muy fuerte. No es que tenga un guión apasionante, una trama increíble o unos actores buenísimos... No. Que también pero no es la razón principal. La cuestión es que la gente está loca por el robot que protagoniza la serie... Sí, has leído bien. Cada vez que sale un capítulo las redes se llenan de comentarios sobre lo bueno que está el robot.

En Anda Ya hemos empezado a reflexionar sobre el tema y resulta que quizás esto no es tan, tan raro... Estamos seguros de que también hay algunos dibujos animados que te parecen atractivos...

Empecemos... uno de los más típicos dibujos es Romy... Sí, la princesa india que se liga a Willy Fog en su vuelta al mundo... La verdad, tiene una carita tan mona...

Otro que despierta pasiones es Mark Lenders, el malo de ''Oliver y Benji''. Aquí lo tienes, juzga tú mismo.

También revolucionó al personal el hombre pez de ''La forma del agua''.

Y atención a este que viene porque quizás es pasarse un poco... Cristina Boscá ha reconocido que ella ha estado profundamente enamorada de Simba de ''El Rey León''.

La increíble sexymbol Jessica Rabbit no se queda atrás.

Y ya, por último, tenemos a Lola Bunny... Otra típica del reino de la ficción que le gusta a todo el mundo aunque nadie se atreva a reconocerlo.