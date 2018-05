Estas disculpas de Alejandro Sanz no las esperábamos

“A ser papá no se termina de aprender nunca”. Alejandro Sanz lo tiene claro y eso que él ya tiene la experiencia de familia numerosa con sus cuatro hijos.

El caso es que los padres son seres humanos y, como tales, se equivocan. Lo importante es saber reconocerlo y pedir perdón y Alejandro Sanz lo ha hecho.

Al parecer se ha olvidado del concierto de su hijo Alexander y… se arrepiente. Y aunque suele mantener su vida privada bastante fuera de los focos mediáticos ha querido pedir disculpas a su hijo de manera pública.

“Él es mi hijo Alexander”, empezaba diciendo junto a esta foto. “El otro día le prometí ir a ver su concierto de jazz (toca el trombón con un corazón gigante) pero le fallé y con mi maldita cabeza llena de cosas de trabajo olvidé su concierto”, reconocía.

Y claro, suponemos que Alexander no se tomó muy bien el olvido de su padre y se habrá enfadado como corresponde. Y aunque no hay vuelta atrás, su padre ha querido demostrar lo mucho que ha sentido no haber estado a su lado.

“Un fallo imperdonable por mi parte y por eso, hijo mío, te quiero pedir perdón delante de todo el mundo. Porque no hay nada que quiera más que tú. Y porque eres un chico bueno, talentoso, inteligente y sensible y no te mereces que yo me olvide de tu concierto… espero que disculpes a tu desmemoriado padre y que me permitas resarcirte siendo e papá que te mereces. Te amo con locura”, terminaba diciendo.

Escribir unas palabras como estas no ha tenido que ser fácil pero no hay cosa que un padre no haga por su hijo y seguro que Alexander ya ha tomado nota y le dará una nueva oportunidad a su papi que debe andar muy liado trabajando en ese nuevo disco que está preparando.

Nuevo tatuaje

Para lo que sí ha tenido tiempo, sin embargo, es para hacerse un nuevo tatuaje: una sirena.

“Uno de los tres nuevos tatuajes que me hizo Rodrigo Gálvez. El motivo: la mar… la madre, hija, hermana, compañera mar. La sirena que se sumerge en mis venas y me canta melodías al oído”, decía para describirlo.

Está claro que la pintura siempre ha sido una parte importante en la vida del músico. Bien sea sobre lienzo, no hay más que ver su colaboración reciente con Domingo Zapata, como sobre piel.