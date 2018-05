Dani Martín confiesa la canción de El canto del loco que no quiere cantar más

Dani Martín ha visitado 'Liarla Pardo' para hablar de su próxima gira.

Durante el programa, Cristina Pardo le preguntó por su recorrido profesional y él aseguró haber vivido algo muy "bonito" tanto con El Canto del loco como en solitario.

"Me ha pasado que me he acercado a ese pasado y lo veo con más cariño y ternura que hace unos años. Como cuando te separas que hasta los tres o cuatro años te cuesta darte un abrazo y mirarte a la cara y decir, ¿qué fue realmente lo que nos pasó?", explicaba el cantante.

"'La madre de José' me parece una cosa caduca"

La presentadora, entonces, le preguntaba si existía "¿alguna canción con la que no puedas?, ¿alguna que no soportes?"

A lo que Dani respondía afirmativamente: "Incluso declaraciones que hiciste hace cinco o seis años que a día de hoy no te sientes tan afín. Casi todas las canciones forman parte de mi vida, las he escrito, las he vivido, las he sentido y han hecho que llegue hasta el día de hoy", explicaba.

Aún así, señalaba que "La madre de José es una cosa que me parece caduca y hace como 10 años que no la canto y si alguien quiere venir a esta gira a escucharla les digo ya que no la voy a cantar".