Risto Mejide acusa a Los Javis de utilizar “psicología barata” en ‘Operación triunfo’

Este domingo, Los Javis se sentaron en el Chester para hablar con Risto Mejide de talento. Este fue el tema central del programa y ellos lo abordaron sin problemas, hablando de cómo sus experiencias personales y profesionales les habían llevado a estar donde están ahora, disfrutando del reconocimiento de la industria tras los éxitos de La llamada, Paquita Salas y el aplaudido papel que han hecho como profesores de interpretación de OT 2017.

Precisamente fue Operación triunfo uno de los temas que a Risto sacó a relucir durante la entrevista. En concreto, el programa compartió con los espectadores una de las clases de Javier Calvo y Javier Ambrossi en la que le decían a Nerea, una de las concursantes del talent, que tenía que quererse más.

Tras ver el vídeo, Risto Mejide no dudó en definir la clase de Los Javis como "psicología barata". "¿Se podría definir como psicología barata?", repitió el presentador, mientras que Ambrossi se defendió diciendo que "lo podríamos definir como psicología sencilla".

Y continuó: "No creo que sea barata porque no la estoy vendiendo. Lo siento de verdad. Eran chicos jóvenes y procedía hablar de esas cosas, no sé...quizás soy un poco Mr. Wonderfull".

"Me he dado cuenta de que cuando tienes confianza y libertad, das lo mejor de ti. Sin seguridad, con miedo, nunca haces algo espontaneo y esa psicología, barata o no, es muy útil", añadió Calvo.

Por último, Risto Mejide zanjó el tema con esta reflexión: "El productor me decía: 'estás justificando tu papel en Operación triunfo'. Tu 'machacasueños' es poner en la realidad a mucha gente que no vale. Y es que me he encontrado mucha más gente que intentaba hacer algo que no era suyo que gente que sí".