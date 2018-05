Soy una pringada: “Si hago una serie, la gente espera ver algo que he hecho yo, no ‘La que se avecina’”

El próximo 17 de mayo, Esty Quesada, más conocida como Soy una pringada, se estrena como guionista, directora y actriz de su propia serie: Looser.

Se trata de la nueva ficción de Flooxer, plataforma de Atresmedia, que cuenta con Los Javis (La llamada, Paquita Salas) como productores ejecutivos y Brays Efe, Mariona Terés, Milo, Jedet y Gisela como protagonistas de un reparto encabezado por Esty.

"He hecho cosas muy fuertes"

Después de un "sueño romántico", Pringada (Esty Quesada) se despierta sola en su habitación. Frustrada, se busca una cita en una app para ligar, con tan mala suerte que aparecerá una especie de encarnación de Míster Wonderful. Es entonces cuando su intento de ser "una persona normal" se tuerce, llevando a la protagonista (y a su maravillosa cuadrilla de ‘loosers’) a vivir situaciones tan insólitas como hilarantes.

Tráiler oficial de 'Looser'

Esta es la premisa de Looser, una serie que empezó gracias a una conversación entre Soy una pringada y Los Javis. "Quedé con ellos para repasar el guion de mi cameo en La llamada y me dijeron 'Esty, ¿tú escribes?'. Y yo les dije que sí me gustaba", explica a LOS40. "Se me ocurrió hacer una serie que viniera de las experiencias reales que tengo con mis amigos y, entonces, surgió todo de la nada".

Ella firma como creadora, directora y protagonista, y en cada una de esas facetas ha tenido libertad absoluta para hacer y deshacer a su antojo: "Pensaba que me iban a quitar cosas fuertes, como drogas explícitas, pero me han dejado hacer lo que me ha dado la gana".

Y añade: "Si hago una cosa, el público espera ver algo que he hecho yo, no La que se avecina".

"No voy a llenar el cupo de negros, chinos y gays"

Además, Soy una pringada asegura que va a mostrar esa diversidad que ella misma transmite en los medios de comunicación, aunque, eso sí, de una forma natural y espontánea.

"La diversidad no es algo que se tenga que forzar en el cine y la televisión. En este caso no he dicho: 'vamos a llenar el cupo de negros, chinos, gays y lesbianas'. Si en mi vida me relaciono con gente muy distinta, ya sea por su raza o sexualidad, pues eso se muestra en la serie", dice al respecto.

"Me gustaría dar el salto a Netflix"

Paquita Salas, también de Los Javis, empezó su andadura en Flooxer, pero su rotundo éxito la llevó hasta Netflix, donde prepara ahora su segunda temporada.

De acuerdo con esto, la youtuber asegura que le encantaría pertenecer a la familia Netflix, aunque tampoco lo busca: "Nunca voy con pretensión de nada, pero sí veo posible dar el salto a Netflix y a mí personalmente me gustaría porque es una plataforma que me parece muy guay".