‘Los Javis’ estrenan marca de ropa y tiene pinta de que no será para todo tipo de público

El éxito de La llamada y su paso por Operación Triunfo ha convertido a Javier Calvo y Javier Ambrossi en una de las parejas de moda y referente, especialmente, para los millennial.

Saben que es su momento y no están dispuestos a desaprovecharlo y, por eso, se multiplican sus proyectos que van más allá de la grabación de la nueva temporada de Paquita Salas.

Han decidido probar en el mundo de la moda creando su propia marca. Y no lo hacen solos. Van de la mano de Amanda Portillo, una ilustradora a la que suele recurrir la diseñadora María Escoté (esa que tanto le gusta a Aitana Ocaña y que es tan amiguísima de Miriam Giovanelli) para hacer muchos de sus estampados.

Muchos empezamos a saber de ella cuando Javier Calvo apareció en El Hormiguero con una cazadora biker oversize con ilustraciones de La llamada.

Se trata de una mujer creativa y rompedora que sabe cómo llamar la atención con sus piezas. También ha colaborado con bandas como Hinds con la que hizo una colección para Urban Outfitters.

Si hay algo que conecta al grupo madrileño con los directores de cine es el cocodrilo. Ya estaba presente en aquella colaboración y ahora hemos vuelto a verla en la primera prenda de la marca que han creado Los Javis con Amanda Portillo.

Un traje de pantalón y chaqueta en denim blanco con estampado que se han repartido entre ellos y que han lucido en el Chester de Risto Mejide.

“Oye, que los looks que hemos llevado al Chester son una de las prendas de nuestra nueva marca de ropa junto a nuestra amiga y artista favorita, @amandaportillo! La marca ya tiene nombre: @as.if_clothing! Seguidla en Instagram, pronto contaremos los primeros diseños. Muy emocionados! ❤”, escribía Calvo junto a esta foto.

Este es un avance de lo que está por venir. Lo que está claro es que será una marca no apta para todos los públicos. Tan solo para los atrevidos, los que no le tienen miedo al estampado y pasan del qué dirán.

El nombre de su marca, As if, nos recuerda a Fuera de onda, aquella película en la que Alicia Silverstone no paraba de repetirlo.