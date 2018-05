LOS40 Stage con Bebe Rexha: un acústico en las alturas

Responsable de hits como I Got You o Meant to be. Autora de canciones de éxito como The Monster de Eminem ft. Rihanna, In the Name of Love junto a Martin Garrix, Me, myself & I junto G-Eazy o Like a Champion de Selena Gomez. La cantante y compositora Bebe Rexha es una de artistas pop de referencia en estos momentos y la protagonista de un nuevo concierto LOS40 Stage el miércoles 9 de mayo.

Será un show íntimo y exclusivo al que asistirán solo unos pocos oyentes de LOS40 y en un lugar privilegiado: la Terraza del Hotel Hyatt Centric Gran Vía Madrid, en el corazón de la capital.

Bebe Rexha presentará en formato acústico varios de sus temas de más éxito y alguna de sus nuevas canciones - ¿Ferrari, quizás?-.

A sus 28 años, Bebe Rexha puede considerarse una de las artistas más versátiles y prolíficas del pop internacional. Sus primeros trabajos, All your fault: Pt: 1 y All your fault: Pt: 2, nos dejaron un reguero de hits que se colaron en las listas internacionales y que aún bailamos en cualquier club.

Puede presumir de voz y de tener una cara bonita, pero Bebe Rexha supura talento a raudales porque también compone y produce. Su más reciente single, Ferrari, está incluido en su mini EP titulado Expectations.

Bebe Rexha visitó por primera vez España en mayo de 2017 gracias a LOS40 Primavera Pop. Ahora regresa a Madrid de la mano de LOS40 para ofrecer un show único.