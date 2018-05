Charlie Puth: “Voicenotes es un álbum para llorar y bailar a la vez”

Cuando entramos en la lujosa habitación del Sunset Marquis en West Hollywood, Charlie Puth está ensimismado escuchando algo en su iPhone.

Tal y como mueve la cabeza no puede ser otra cosa que música y es ahí cuando recordamos cómo compuso su nuevo álbum, Voicenotes: a vuelapluma, grabando notas de voz mezclando beatbox y melodías que le venían a la cabeza y que más tarde produciría en su estudio.

¿Acaso está Charlie escuchando el próximo éxito que grabó ayer de forma despreocupada mientras caminaba por Los Angeles? Pensamos en pedirle un auricular, como si fuéramos colegas, pero enseguida descartamos la idea. Se nos debe de haber subido el smoothie de kale.

"Voicenotes es un álbum para llorar y bailar a la vez", nos cuenta. Y es cierto, sus ritmos ochenteros y bailables se mezclan con letras que hablan de traición, pérdida y únicas oportunidades. ¡Menuda fiesta!

Pero ¿quién se puede resistir a bailar ese How long o ese Done for me, por muy pesimistas que sean las letras? Estos detalles son los que hacen de Charlie Puth una estrella del pop diferente al resto.

Lo más difícil de este nuevo disco fue darle coherencia a las colaboraciones

Sí, es joven y guapo, tiene éxito y se le conocen líos con celebrities, pero Charlie es diferente. No solo porque escriba, componga y produzca casi todos sus temas. Más allá de su talento, hablando con él te das cuenta de que siente la música de forma diferente al resto de los mortales. Un ejemplo: en la rueda de prensa previa, entre loas a Quincy Jones y Miles Davis, Charlie para de hablar cuando suena un teléfono de otra habitación y exclama: "¡Ese teléfono suena en mi sostenido! ¿Os dais cuenta?". Pues no Charlie, no nos damos cuenta, pero por eso eres una estrella del pop como no hay otra.

"Quiero ser la estrella de pop que promociona jazz sutilmente", nos cuenta durante nuestra conversación, en la que también nos desvela que "lo más difícil de este nuevo disco fue darle coherencia a las colaboraciones". De esas tiene algunas: Change con James Taylor o Done for me con Khelani. "No podría haber artistas más opuestos en cada canción", explica el artista, que habla ese elemento común entre ellas: los acordes de jazz que conectan cada composición.

Voicenotes es el segundo álbum de estudio de Charlie Puth y verá la luz el próximo día 11 de mayo.