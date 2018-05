Adele celebra sus 30 disfrazándose de disfrazándose de Kate Winslet en ‘Titanic’

Adele cumplió este sábado 5 de mayo 30 años. Como no podía ser de otra forma, la artista organizó una fiesta a la altura de sus tres décadas. Decidió que la mejor manera de celebrar esta nueva cifra era organizar un evento temático inspirado en Titanic.

La famosísima película de James Cameron, una de las favoritas de la cantante, fue la fuente de ingenio e inspiración para todos los invitados. Y claro, como reina de la fiesta, Adele se disfrazó de Kate Winslet como su personaje de Rose.

Además, Adele no ha dudado en publicar las fotos de la fiesta en su Instagram. Las instantáneas las ha acompañado de las siguientes palabras: “¡Sucios 30! No estoy segura de lo que voy a hacer en los siguientes 30 años, ya que hasta ahora en mi vida he sido bendecida más de lo que yo misma pueda describir. Gracias a todo el mundo por acompañarme en este viaje durante los últimos 11 años. También a mi familia y a amigos por saciar mi fascinación por la película Titanic. La noche de ayer fue la mejor de mi vida. Estoy totalmente destruida, ¡no creo que vuelva a salir de casa!”.

La cantante ha aprovechado también para felicitar a Childish Gambino por su último single y vídeo, This is America. "¿Cómo tienes tiempo para ofrecernos tanta genialidad desde tantas plataformas? Te adoro".