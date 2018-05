Childish Gambino - This Is America [2018]

Childish Gambino está a punto de publicar un nuevo trabajo y nos presenta como adelanto This is America. El videoclip retrata la brutalidad policial en Estados Unidos, uno de los problemas sociales que más preocupan al país en la actualidad.

El artista, enemigo directo de Kanye West, se ha puesto en manos de la dirección de Hiro Murai para el clip, un vídeo que además cuenta con la aparición de SZA sentada en una silla.

This is America es un tema de hip-hop con ciertas influencias góspel y una marcada percusió. Son varios los nombres de raperos con los que colabora, nombres como Chance the Rapper, Offset, Young Thug, 21 Savage o Big Sean.