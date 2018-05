Malena Costa responde a las críticas por subir este vídeo a Instagram

La modelo Malena Costa ha respondiendo en Instagram Stories a las críticas que algunos usuarios le estaban haciendo tras ver el último vídeo que había subido a esa misma red social.

En las imágenes se veía a su hija mayor, Matilda, jugando con un perro. "Creo que pocas cosas me hacen más feliz que ver a mi hija tan emocionada con los animales", escribió Malena Costa.

Algunos usuarios comenzaron a preguntar dónde estaba su perro, Roco, y a asegurar que si le había dejado en España es que le había abandonado. Costa vive ahora en China, donde juega al fútbol su pareja, Mario Suárez.

"Dejarías mucho que desear, aunque esté bien cuidado. A mi parecer es abandonarlo", le reprochó un usuario.

La modelo no ha dudado en responder a este tipo de críticas. "Alucino cuando la gente escribe sin preguntar, juzgando, sin saber lo que hay detrás y lo mal que lo pasa una persona por tener que tomar según qué decisiones. Roco está en casa de mis suegros en España, ya que yo no me atrevo a meter a mi perro en la bodega de un avión 12 horas, más otras tres horas de escala para venir a China. Y os cuento los motivos", comenzó diciendo.

"Muchas compañías rechazan la raza de mi perro (bulldog francés) para viajar en bodega porque son braquicefálicos y tienen muchos problemas respiratorios y, a consecuencia de eso, han fallecido muchos en aviones. No he metido nunca a Roco en una bodega de avión ni para ir a Mallorca, ¿cómo creéis que me puedo atrever a meterle todas esas horas para venir a China?", preguntó.

"Me costó mucho tomar la decisión y para mí lo más difícil de estar en este país es el no poder estar con mi perro y, os lo puedo asegurar, soy amante de los animales y mi perro es mi familia. Jamás haría algo que pudiera poner su vida en peligro", continuó.

"Puede que sea demasiado precavida... pero os aseguro que he visto y leído tantas cosas de perros en aviones... que tengo mucho temor a eso... Aún así, si alguien sabe cómo podría hacerlo de una forma segura, ¡se aceptan sugerencias! Aunque ya solo nos quedan dos semanas para volver a España unos meses y estar todos juntos. Jamás abandonaría a alguien de mi familia, por lo tanto, jamás abandonaría a Roco... ¡para el que haya podido dudarlo!". prosiguió.

"Y dicho esto... Sé que no tengo que dar tantas explicaciones, pero llega un momento que uno explota. Aún así, también me ha servido para poder contar a toda la gente que me habéis preguntado por Roco todo este tiempo cuáles han sido los motivos de que no esté en China con nosotros", finalizó.