El enfado de Roi con ‘Sálvame’ por enfocarle a traición: “Me parece rastrero”

Esta tarde, Roi ha vivido una situación incómoda en 'Sálvame' que no ha dudado en transmitir a sus seguidores en las redes.

Crislo, la novia del triunfito, aparecía en el programa de Telecinco para defender su candidatura en 'Factor X', y su chico le había acompañado, quedándose tras las cámaras.

Roi, incómodo y cortante con Carlota Corredera

En un momento, Carlota Corredera - presentadora del espacio- se acercó al backstage y le puso el micro al cantante para preguntarle por la participación de su chica en el talent. La conductora, a sabiendas de que era una encerrona para Roi, se acercaba sonriendo y diciendo: "Esto es lo que se llama un atracto".

El ex concursante de 'OT', conocido por su buen humor y divertida disposición a bromear, en cambio, estuvo muy seco y cortante, debido a la situación en la que le habían puesto por sorpresa.

"Me parece rastrero y de muy mal gusto. Estas cosas se avisan y como comprenderéis no me hace ninguna gracia salir en un programa que ha criticado tanto a mis compañeros. Simplemente iba a acompañar a mi novia", aclaraba en un tuit al haberse sentido obligado a aparecer contra su voluntad.

Lo que he vivido hoy me parece rastrero y de muy mal gusto.

Estas cosas se avisan y como comprenderéis no me hace ninguna gracia salir en un programa que ha criticado tanto a mis compañeros.

Simplemente iba a acompañar a mi novia — Roi Méndez (@Roi_ot2017) 8 de mayo de 2018

Además, añadía que "nadie me saludó estando allí, incluso me preguntaron si era bailarín. Después de sacarme sin permiso me mandan firmar los derechos de imagen...".

Sálvame había criticado a algunos triunfitos

Una situación incómoda, que desde las redes del programa intentaron mitigar con las siguientes palabras: "Jolines, sentimos que te lo hayas tomado mal. Ya sabes que aquí sacamos a todos los que están en el plató, y nos hacía ilusión hablar contigo 30 segundos", pero él hizo caso omiso.

Jolines, sentimos que te lo hayas tomado mal. Ya sabes que aquí sacamos a todos los que están en el plató, y nos hacía ilusión hablar contigo 30 segundos y que nuestros espectadores, que también te veían y a los que les molabas, te vieran. Tu novia es un cielo, por cierto. 😍 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) 8 de mayo de 2018

Y es que, mientras los triunfitos estaba en la Academia de 'OT', Sálvame estuvo sacando el pasado de los concursantes en otros talents de Mediaset, burlándose de ellos en varias ocasiones y subiéndose al carro de su popularidad.

Kiko Hernández, por ejemplo, al recordar la audición de Alfred en 'La Voz', aseguró que "cantaba peor que Chayo Mohedano".