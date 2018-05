Si hay un hombre que ganó en la alfombra de la Gala del Met fue este

Desde que hace algunos meses se estrenara American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace la popularidad de Darren Criss no ha hecho más que crecer. El actor interpretó a Andrew Cunanan, el asesino del diseñador, y nunca unas gafas de montura metálica y la raya en el medio tan propias de los 90 lucieron tanto.

Así que era de esperar que el nuevo it boy de Hollywood estuviera invitado a la gala de la exposición anual de la moda del MET dado que solo los más relevantes de la sociedad consiguen la preciada invitación (y los que no pueden apoquinar una suculenta cantidad de dinero pero siempre decide Anna Wintour si entran o no).

Darren Criss fue el vencedor en cuanto a elegancia y buen hacer en la categoría masculina. ¿El motivo? No llegó a los extremos de espantajerío de Jared Leto con corona mesiánica incluida ni se quedó en el esmoquin de Andrew Garfield. La temática: los cuerpos celestes y la religión católica.

El actor se atrevió a lucir una chaqueta de lentejuelas con imaginería religiosa en ella y la combinó con una pajarita y slippers como todo buen esmoquin - para nada clásico - debe combinar.

El resultado nos encanta y confirma que Criss sigue siendo una de las criaturas más bellas sobre las colinas de Hollywood.