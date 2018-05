Camila Cabello, ¿mejor sola o en compañía?

Si algo quedó demostrado a comienzos de este 2018 fue el tremendo éxito mundial de Camila Cabello como solista.

Su salida de Fifth Harmony fue un terremoto por las circunstancias que rodearon la despedida y fueron muchos los que vaticinaron que no lograría reeditar el éxito de su grupo de origen.

Sin embargo, apenas medio año después, Camila vuela alto en solitario aunque, como se suele decir, lo bueno de las victorias y los éxitos es poder compartirlos.

Y eso es justo lo que ha hecho la solista nacida en Cuba: compartir uno de sus mayores éxitos con una nueva voz.

Camila Cabello presentó hace unos días Never be the same. Sí, lo habéis leído bien y no nos hemos equivocado: esta es una nueva versión del hit junto a Kane Brown.

Una vez publicada ahora solo queda esperar a que sus fans se pronuncien: ¿mejor sola o en compañía? Aunque conociendo a l@s camilizers seguro que ambas interpretaciones les encantan.