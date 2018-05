Manel Navarro, sobre una colaboración con Amaia o Alfred: “Hay muchas posibilidades”

Nuevo año, nuevo Manel Navarro. El catalán ha querido dar un cambio radical en su vida, comenzando por su físico para dar paso a una trayectoria musical de lo más novedosa. “Necesitaba un cambio en mi música”.

Voulez-vous danser es el título que recibe su nuevo tema, que viene acompañado de un videoclip único, ya que trata del poliamor. “Es una historia personal”, confiesa.

Pero más allá de hablar sobre su último trabajo, hemos compartido algunas palabras con el ex representante de Eurovisión sobre Alfred y Amaia, la pareja que se subirá al Altice Arena de Lisboa para defender a España en el gran certamen europeo. De hecho, Manel nos ha dado pistas sobre una futura colaboración. “Hay muchas posibilidades de que sea con uno de los representantes de Eurovisión de este año”.

Manel apuesta por un Top 10 para sus amigos y compañeros Amaia y Alfred

Echando la vista atrás, Manel recuerda los momentos en los que se subió al escenario para interpretar Do It For Your Lover y desafinó. “Fue un momento complicado por no haberme podido bajar del escenario sabiendo que lo había hecho bien”, confiesa.

A escasas semanas de haber lanzado Voulez-vous danser, el videoclip ya roza las 174.000 visualizaciones. Con “un toque de Ed Sheeran y latino”, el catalán nos regala uno de sus temas más exitosos y, además, charla sobre él con nosotros. ¡Escúchalo!