Aaric Lodge, el artista de éxito que se enamora de una fan

Cristina González es una médico residente de oncología que desde bien pronto tuvo claro que la escritura iba a ser su válvula de escape. Empezó a publicar sus historias en wattpadd (como Anna Todd). Una de las que tuvo más repercusión fue Todas mis canciones son para ti, una historia romántica de cantante famoso que se enamora de supuesta fan.

Lo escribió hace cinco años, cuando solo tenía 19 y esa inocencia de la edad y del que empieza a escribir, se ven reflejadas en una novela que viene bien para pasar el rato.

Aaric Lodge se enamora de una chica a al que ha visto cantar versiones en youtube. La ve en uno de sus conciertos y la sube en el escenario pero cuando la besa, en lugar de un grito de euforia, se encuentra con un bofetón. Ahí comienza una historia con altos y bajos en la que la música cobra mucha importancia.

Rihanna es una pordiosera, Lady Gaga una hortera y Selena Gómez una ‘femme fatale’. Una visión que hemos querido comentar con su autora.

En tu novela tenemos como protagonista a Aaric Lodge, un artista de éxito, ¿en quién pensabas cuando escribías?

No pensé en nadie en concreto. Lo escribí hace cinco años y en aquella época hubo un tema con una cantante que tenía un novio que la maltrataba y me llevó a pensar en cómo tiene que ser la vida con alguien que se mueve en un mundo tan lleno de egos y lo bonito que sería encontrar a una persona que dentro de ese mundo sea capaz de mantenerse un poco en su centro.

Aarid Lodge se enamora de una fan… eso es la fantasía de muchas mujeres y algo muy poco probable, ¿no?

Por supuestísimo que nada creíble. Es el cliché de la novela romántica, chico se enamora de chica que en realidad es muy crítica con él y no lo soporta. Es un arquetipo aplicado al mundo de la música. Le critica por una canción que ha escrito y que es machista y no le soporta en un principio. Pero muchas veces la gente escribe o dice cosas de las que luego se arrepiente que es lo que a él le pasa.

Hablas de ese contenido machista de sus canciones y eso es un debate muy de actualidad.

Vivimos en un mundo tremendamente machista y los hombres tienen conceptos muy machistas grabados en la cabeza pero sin embargo, muchos, en el día a día, son hombres buenos con sus mujeres, son buenos padres… son cosas que hay que desgravarles de la cabeza pero no sé hasta qué punto nosotras también tenemos esas conductas machistas y no somos malas personas… es algo que tenemos que desmontar en nuestra cabeza.

El reguetón ha generado mucho debate en este sentido.

Mi época de 14, 15 y 16 años se marcaban por las canciones del tipo ‘hoy es noche de sexo’ y de esa línea. Y canciones tipo como la de Bora Bora que dice ‘no sé si darte un hueso o un beso’ que me parece una absolutísima…

Leire, la protagonista, era cantante amateur de las que colgaba versiones en youtube, la cantera de hoy en día. ¿Tú te has hecho fan de alguien viendo sus versiones en youtube?

Me gusta más escuchar versiones de otra gente que canta en su casa, con su guitarra, en vivo que, incluso si las ponen a la venta en itunes, las compro. Casi todas las personas que hacen versiones en youtube las conozco, me gusta mucho.

¿Alguna en especial?

Hay una chica suiza que se llama Romy Wave que es muy dulce y hace canciones disco en plan lento y me gusta mucho. Su versión del Something just like this y Simponhy me encanta. No es muy conocida todavía, pero lo será. Igual que Jasmine Thompson empezó haciendo canciones así, yo la conocía mucho antes de que saliera.

También Bely Basarte, desde el principio. Ahora es Bely Basarte pero siempre me ha gustado mucho. Le dan un nuevo enfoque a las canciones.

También escucho covers de piano, hay un chico sueco, Joel Sandberg, que tiene unas versiones de las canciones de Avicii a piano que son preciosas.

Rihanna. Dices de ella que es como “una pordiosera, con una voz en directo desastrosa, ropa hortera y que siempre está colocada”, ¿haciendo amigos?

Hubo una actuación en Operación Triunfo de Rihanna. Eres una persona que no te cuesta nada hacerlo mínimamente bien y fue una actuación peor que si me hubiera puesto yo a cantar en la ducha. Pienso que es capaz de hacerlo mucho mejor y parece que ha llegado, ha escupido y me sentó mal. Me pareció feo.

Igual que cuando grabó una canción con Shakira. Shakira puso una foto de las dos y ella puso una de ella sola, a ver… No la juzgo pero no creo que sea un buen ejemplo de juventud sana.

Se lleva las cosas a un extremo… cantantes que tienen que enseñarlo todo para triunfar, la hipersexualización, ella es un ejemplo de eso.

Bueno, pero eso es generalizado, no solo con ella.

Una cosa es que te obliguen en un vídeo y otra cosa es que llegues a unos premios enseñando hasta… y no es que me parezca mal pero por qué hay que hipersexualizar y objetualizar a la cantante si lo que importa es la música.

Yo tenía una prima pequeña que decía que se haría lesbiana por Rihanna y yo digo ‘hazte lesbiana por Bely Basarte pero por Rihanna…’. Tiene su público y hay que respetarlo pero a mí personalmente no me gusta su estilo.

También llamas horteras a Katy Perry y Lady Gaga, ¿en serio no te gustan sus estilismos?

La música me gusta mucho y no es por ellas sino por todo el artefacto que las rodea. Cómo llega una persona a vestirse con un filete… solo por llamar la atención. Me encanta Lady Gaga, creo que es super auténtica. Me parece que ha estado muy presionada por la industria. Ella misma estuvo a punto de retirarse y sacó un vídeo en el que decía que se sentía como una máquina de hacer dinero al servicio de otros y creo que mucho de su estilo ha sido puesto por otra gente ahí adrede para vender.

También es cosa mía porque soy un poco rancia, por eso me gustan tanto las covers de youtube porque son más reales.

Para seguir haciendo amigos hablas de la celulitis de Britney Spears… con lo que se machaca ella en el gimnasio.

Eso probablemente ahora no lo hubiera escrito. Entramos todas en una dicotomía rara. Hay revistas que machacan a las famosas sacando sus puntos débiles porque una parte de nuestra psicología femenina dice ‘jo, si esta tía, con todo lo que es, tiene celulitis, yo tengo derecho a tener celulitis también’. Ahora no lo habría enfocado así porque me parece injusto porque tenemos que dejar de criticarnos entre nosotras.

Y de Selena Gomez dices que es una ‘femme fatale’, ¿en qué te basas?

Me gusta mucho, me cae muy bien, sobre todo por el tema del lupus, pobrecita. Tiene cara de niña y la veía en Los magos de Waverly Place y de pronto la vi con los labios rojos enseñándolo todo, diciendo ‘aquí estoy yo’ y a mí eso me afectó mucho a mis 19 años y no me gustó. Ahora ha bajado un poco el perfil. Empezó fuerte porque quería desligarse de esa imagen de niña y eso me chocó. Me pareció poco natural.

La historia de tu libro plantea la relación de cantante famoso con chica desconocida. La inseguridad parece casi inevitable, ¿no?

A mi parecería algo imposible, yo soy muy celosa, lo reconozco abiertamente y me autocritico. Los celos tienen un doble origen, la inseguridad propia y el miedo de que esa persona de la que dependes emocionalmente te deje. Ella competía con el trabajo de él. Cuando uno tiene pareja tiene que dedicarle tiempo a la pareja.

Otra relación complicada es la de la amiga que se lía con un hombre mayor que, además, es su jefe.

Esas relaciones las he visto yo en los hospitales. Eso es realista, yo he visto casos que han terminado bien. Los problemas están donde uno los quiera poner. Uno no controla de quién se enamora. Esta relación me gusta más que la de la protagonista. Luego escribí otra novela que es de un señor de 49 con una de 29, un ‘clean romance’, basado en el enamoramiento por que sí, porque toca.