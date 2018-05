Enrique Iglesias recibe una tarta de cumple y… ¡La lía!

Este 8 de mayo Enrique Iglesias ha cumplido 43 años, su primer aniversario como padre. Una novedad en su vida que, aparte de los evidentes cambios que eso conlleva, está abriendo su hermetismo respecto a su vida personal.

Si hasta ahora era raro verle compartir alguno de sus momentos de intimidad, ahora empieza a dejar ver su lado más privado de mano de sus pequeños.

Pero, pese a todo, parece que hay cosas que no cambian y su equipo de gira (con el que parece pasar más tiempo que con su familia) conoce de sobra su carácter gamberro. Así que, si se les ocurre celebrar su cumple con una preciosa tarta, saben que tienen que ir bien protegidos.

Así que, cuando todos ellos entraron al camerino con el pastel, lo hicieron bien enfundados en bolsas de basura. Y no se equivocaron porque el cantante no dudó en soplar la vela, (parece que no era fácil encenderlas todas a la vez), y arrojarla sobre sus colegas.

¡Qué pena de tarta! Seguro que muchos de nosotros hubiéramos optado por repartirla y saborearla pero los que conocen bien a Enrique tenían claro cuál iba a ser su final.

“Gracias por los deseos de cumpleaños”, escribió (en inglés) junto al vídeo que no dudó en compartir con todos sus seguidores y que en pocas horas había superado el millón de reproducciones.

Yandel o Prince Royce son algunos de los que han dejado comentarios en sus redes felicitándole en este día de risas.