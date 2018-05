¿Quién es Rober de ‘La Noche de Rober’, el nuevo programa de Antena 3?

Se llama Roberto Vilar y, a no ser que seas gallego, posiblemente su nombre no te suene de nada. Tras llevar años triunfando en la TVG con Land Rober, este presentador gallego aterriza en el Prime Time de los viernes con la enorme responsabilidad de rellenar el vacío que dejó Tu Cara Me Suena tras el breve paso de Ninja Warrior por Antena 3.

Lo fácil podría haber sido poner una cara conocida de la cadena frente al espacio -ya sabéis un Arturo Valls, un Manel Fuentes o una Cristina Pedroche-, pero la cadena ha querido arriesgar y apostar por Vilar para La Noche de Rober.

En la rueda de prensa antes de su estreno de este viernes 11 de mayo, a la que hemos acudido LOS40, Roberto ha estado junto a los colaboradores del programa: Silvia Abril, José Corbacho, Anna Simon y Leo Harlem.

¿Pero de qué trata La Noche de Rober? Es un programa familiar de entretenimiento con invitados donde las entrevistas prometen ser diferentes. De hecho, Carmen Ferreiro, la directora de entretenimiento de Antena 3, ha asegurado que el objetivo de las entrevistas no es “hacerlas en profundidad, sino entretener con el famoso”.

Tal y como hemos podido comprobar en un pequeño adelanto de vídeo, famosos como José Mota, Lolita, Eva González, Santiago Segura y Mariló Montero estarán en el programa. Además, al igual que en otros espacios televisivos de este tipo, Ferreiro cree que puede producirse un efecto llamada con los invitados:

“Estoy segurísima de que otros famosos se animarán venir cuando vean el programa”.

¿Y en qué se diferencia La Noche de Rober de otros espacios? Ana Rivas, la directora de entretenimiento de Shine Iberia lo tiene claro: “El reto era grande. Teníamos que llegar a la noche con un programa de entrevistas pero entreteniendo al espectador. Lo hemos conseguido gracias al humor”.

Pero las entrevistas no son nada relajadas, de hecho tal y como ha contado Ferreiro “Silvia Abril entra cuando le da la gana”. Y es que los colaboradores de La Noche de Rober tienen mucho protagonismo, sobre todo Silvia Abril que ejerce de copresentadora. La cómica, en muchas ocasiones, se meterá en la piel de personajes divertidos para sacar lo mejor de los invitados.

Silvia Abril entra cuando le da la gana

“Será un todos con el invitado, pero no contra él. Salimos a incomodarle y a sacarle de su zona de confort. Están un rato largo, otros programas tiene mucha prosa. Aquí están rato y eso se agradece”, asegura Silvia.

Además, Abril solo tiene buenas palabras para Vilar y le augura un prometedor futuro en la televisión nacional: “Tiene temple y clama y no se deja superar por los acontecimientos. Te auguro lo mejor, este camino no lo detiene nadie”.

Por otro lado, Anna Simon se dedicará a repartir dinero entre los invitados. “Me encargo de repartirlo con juegos. A veces junto a los famosos, otras con el público. Interactúan y a veces hay apuestas”, dice Simon. Vamos, que La Noche de Rober también tiene parte de concurso.

Corbacho, por su parte tendrá dos tareas: jugar con los famosos en plató y hacer reportajes en la calle. “Corbacho lleva los juegos y vamos a ver, por ejemplo, cómo hace un auténtico reto para que los almaiers vayan a conocerles en plató”, ha asegurado Carmen Ferreiro.

Vamos a ver cómo hace un auténtico reto para que los almaiers vayan a conocerles en plató

Por último, Leo Harlem será el “expertólogo”, compartiendo sus reflexiones cómicas con los invitados.

Por ahora, el programa se emitirá grabado, pero si funciona y tiene buena aceptación del público la idea es hacerlo en directo. Y es que todos los factores son favorables para ello.

Amaia, Alfred y Dani Martín, primeros invitados

Para el primer programa del viernes, Roberto Vilar tendrá en el plató a la pareja musical del momento: Almaia. Allí, los someterán a retos para ver cuánto se conocen el uno al otro o los harán cantar en directo –porque sí, en La Noche de Rober si cantan es en directo- .

Pero no serán los únicos invitados, el cantante Dani Martín también estará en el primer programa de La Noche de Rober. Habrá que esperar al viernes para ver si realmente el programa de Roberto Vilar nos termina convenciendo.