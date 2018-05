La bonita historia que hay detrás de Scott, el perro de Mercedes Milá

Mercedes Milá regresa a la televisión y lo hace como fichaje estrella de Cero, el canal exclusivo de Movistar Plus.

A partir del próximo otoño, la icónica presentadora de Gran Hermano pasará a formar parte de la cantera de #0 para conducir Scott&Milá, un espacio en el que la periodista catalana hablará de la actualidad más social desde su punto de vista más personal.

Ahora bien, si es Mercedes la que protagonizará estos reportajes, ¿quién es Scott? Pues Scott es ni más ni menos que su perro, y el nuevo programa de Milá lo tendrá muy presente por la historia que tiene detrás y que ella misma nos la ha contado en LOS40:

"Scott es el primer perro que he tenido en mi vida. Nunca había tenido un perro del que me sintiera responsable. Entonces, cuando mi padre murió, hace ahora 6 años, mi madre, que es muy aficionada a los perros, le intentamos regalar uno para que ella tuviera lo que amaba por encima de todo, porque mi padre no estaba muy por la labor de tener un perro en casa.

¿Qué pasó? Que mi madre es muy mayor y cuando llegó Scott en una caja de MRV, que era una bolita de dos meses, a mi madre le dio terror tener que ocuparse de un cachorro…y me ocupé yo.

A partir de entonces fui descubriendo poco a poco esa extraordinaria existencia que es un animal en casa. De pronto, empiezas a recibir a amor y yo pensaba '¿cómo es posible que una cosita tan pequeña te transforme tanto?'.

Scott me ha hecho a ver la vida de otra manera. En los momentos más duros, cuando yo lloraba y lloraba, y no salía de casa, Scott me miraba y parecía que me entendía. Hemos establecido una relación muy profunda, una relación completamente nueva. Y esa relación es lo que intentaremos aplicar al trabajo, en 'Scott&Milá', que yo tenga una nueva relación con cualquier terma que suceda en el mundo".