35 minutos para estar como Paula Echevarría, ¿te apuntas?

“Hola Pau!!! Ahí tienes la primera rutina de 4 de esta semana. Entrenamiento core y tren inferior (glúteo y pierna) Párate lo justo entre series. No tardes más de 35 minutos en hacer todo el entrenamiento Ok? Suerte, ya nos contarás”.

Estas son las palabras que Iñaki García e Imara Herrera le han enviado a Paula Echevarría. Ellos son sus entrenadores. Pero ahora que la actriz está en pleno rodaje de Los Nuestros dando vida al Sargento Primero Ibáñez, parece que los ejercicios tienen que ser a distancia.

“Como saben que con el rodaje no tengo tiempo para casi nada, ellos que están en todo, me mandan vídeos como éste para que me siga cuidando desde casa!!! No me digáis que no son lo más”, explicaba sobre este vídeo.

Está claro que mantenerse en forma es una cuestión de sacrificio para el que no vale ninguna excusa, ni el trabajo ni la falta de tiempo.

¿Tienes 35 minutos para ponerte al día? La verdad es que conseguir un cuerpo como el de Echevarría es una buena motivación para ponerse ya la ropa de deporte y seguir las instrucciones de estos dos entrenadores. Marta Torné ya ha comentado que se apunta.

Seguro que luego entrará en juego la alimentación, el descanso y todo eso que siempre aconsejan los que quieren ponernos en forma, pero por algo se empieza y ahora que ya estamos en boxes de cara a la operación bikini, podemos intentarlo.