Shawn Mendes, en concierto en España con LOS40

Casi con un año de antelación Shawn Mendes ha anunciado la ambiciosa gira de presentación de su nuevo álbum de estudio que llevará su nombre: Shawn Mendes.

El solista arrancará en marzo de 2019 un completísimo tour por Europa y Norteamérica que incluye una única parada en nuestro país.

El 26 de marzo de 2019 el Palau Sant Jordi de Barcelona recibirá a Shawn Mendes con los brazos abiertos. Es una fantástica noticia para la army española del intérprete.

Un par de días después estará en Lisboa (Portugal) para aquellos seguidores más viajeros o que quieran repetir experiencia.

El tercer disco en la carrera de Shawn Mendes tiene previsto su lanzamiento el próximo 25 de mayo y su éxito promete ser arrollador después de la gran aceptación que ha tenido los singles presentados: In my blood, Lost in Japan y Youth junto a Khalid.

A través de su página web, el artista ha confirmado que habrá nuevas fechas de conciertos muy pronto pero parece que en España no habrá más directos por lo que tendrás que estar muy atent@.

Las entradas para el show de Barcelona se podrán adquirir a partir de las 10:00h del Viernes 18 de Mayo a través de Doctor Music y la red Ticketmaster (Fnac, Viajes Carrefour y Halcón Viajes, por teléfono en el 902 15 00 25 y demás puntos de venta).

Todas las entradas para este concierto serán de asiento reservado, y el precio estará entre los 42 y los 68 Euros (gastos de distribución no incluidos).

Los fans tendrán acceso a la preventa de entradas y paquetes VIP a través de la FirstAccess Fan Presale (el 16 de mayo) y la General Fan Presale (el 17 de mayo), disponibles para todos los miembros de ShawnAccess, registrándose gratis a través de la aplicación ShawnAccess App, en App Store, Google Play o en ShawnAccess.com.

Habrá una preventa de estas localidades en días previos cuya información puedes encontrar en la web de la gira Shawn Mendes The Tour.