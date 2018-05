Barei: “Creo que todos somos número uno en algo y solo tenemos que saber en qué”

Barei, la que llevó la bandera de España a Eurovisión 2016 con su Say Yay! y cautivó a toda Europa, ha charlado con LOS40 sobre su nuevo trabajo: Your Number One. Se trata de un disco de 13 canciones que fue publicado el pasado 4 de mayo.

Y es que Barei es una experta en dar lecciones de vida. Nos ha hablado del papel de la mujer en la música, de la felicidad y, como no podía ser de otra manera, ¡de Eurovisión! Sigue leyendo y descubre sus respuestas.

1. Nuevo año, nuevo disco. Your Number One llega y además lo hace pisando fuerte. ¿En qué se diferencia este último álbum con los demás?

Es mucho más adulto. Es más internacional también porque hay muchas colaboraciones de fuera, no solo de artistas sino de productores. Creo que es un disco en el que he tenido mucho tiempo y eso se nota. Yo siempre intento que sean discos de muchos hits, que no sean como antiguamente cuando las discográficas te ponían un tiempo y te daban un tiempo para hacerlo. Como soy independiente tengo esa libertad.

Este disco es más reivindicativo porque tiene muchos temas de mucha reivindicación a nivel social y a nivel de aceptación de uno mismo y de la sociedad.

2. Tu último single también es Your Number One. ¿Por qué este y no otro?

Porque era el que daba el título al disco, porque es una frase que todo el mundo entiende y porque el amor es algo de lo que hablamos siempre en las canciones pero me gusta intentar tocar otros palos. En este caso es el amor a uno mismo, no desde el narcisismo ni del egocentrismo, sino desde la aceptación y desde el hacer eso que tú solo sabes hacer de esa manera.

Creo todos somos número uno en algo y solo tenemos que saber en qué. Nos pasamos el día queriendo ser como otros y me parece muy aburrido.

3. Las letras de las canciones suelen ser el reflejo del alma de un artista y las tuyas están cargadas de mensajes positivos. ¿Cuál es el secreto de la felicidad diaria?

Yo creo que la felicidad son momentos. La tranquilidad o la aceptación si es algo que puedas ejercitar para que vaya contigo de la mano 24 horas.

Sí creo que las palabras tienen mucho poder y que al final somos esclavos de lo que decimos o callamos. Decir las cosas en positivo y visualizar que las cosas van a salir bien, que todo cabe si eres capaz de imaginarlo…

Es importante que los que tenemos una alta voz más pequeña o más grande lancemos mensajes, sobre todo, de cambio positivo. Estamos aquí para mejorar y para aprender cada día.

Si puedo intentar hacer pensar a la gente que puede ser mejor mañana, bienvenido sea.

4. Como mujer que se dedica a la música, ¿qué barreras existen a día de hoy en nuestra sociedad para aquellas que quieran dedicarse a este mundo?

Creo que influye mucho en general el tema del físico y el tema de la edad. Pero luego ves casos como Sia que siendo mucho más mayor y no siendo precisamente una top model, ha triunfad.

Quizás ahora también se exige más a los hombres en el físico pero sigue habiendo un poquito más de presión sobre la mujer en todos los niveles.

Creo que en el caso de la música no debería ser un hándicap por eso porque hemos visto muchos casos de la gente que tiene una voz preciosa y espectacular que te llega mucho más que otra que esté estupenda pero no te diga nada.

La música al final es sonido, es una voz, es una producción, una composición, una melodía, una letra. Creo que se le debería dar prioridad a eso y a veces no se le da tanto.

5. ¿Qué mensaje lanzarías a aquellas personas que disfrutan haciendo sentir inferior a otras y se aprovechan de ello?

Que van a acabar sufriendo mucho ellos porque al final cuando uno no para de juzgar al otro es porque no está a gusto consigo mismo. Tiene una necesidad de proyectar todo lo malo que ve en él en el de enfrente para quitarse esas inseguridades que tiene.

Creo que les haría conscientes del daño que a ellos mismos están causando.

6. Hablemos de Eurovisión. Conseguiste el apoyo de casi toda Europa, que bailaron contigo Say Yay! en Estocolmo. Cuando bajas del escenario, ¿cuál fue tu primer pensamiento?

“Gracias”. Siempre lo he dicho. Antes, durante y después. Esa palabra siempre estaba en mi cabeza. Gracias en mayúsculas, la veía en colores.

E incluso cuando quedé en el puesto 22, seguía el “gracias” en mi mente. Ahí se añadió el “perdón” porque quería traer un buen puesto al país porque además hubo mucha expectativa cuando pasamos del 18 al top 3. Todos nos vinimos muy arriba. Y mira, me quedé al final, en la cola. Entonces, primero gracias, luego gracias, después gracias y cuando llegaron las votaciones, gracias y perdón.

7. ¿Cómo te ha cambiado la vida?

Me hizo crecer mucho a nivel personal, conocerme en facetas y en emociones que nunca había tenido. Saber sobrellevar la presión y ser profesional aún cuando no podía más.

A nivel profesional es un punto de inflexión en mi carrera. Pero ahora no estoy donde estaba cuando vine. Vine en un punto muy álgido y, a pesar de la posición, la gente seguía agradeciéndome al día siguiente y yo decía “¡Pero si es un puesto 22!” y la gente me decía “Pero es que lo has hecho increíble”.

Según van pasando los meses y los años eso baja. Los eurofans son muy fans de Eurovisión y de ti si el resto de cosas que hagas las conocen y les gusta entonces se mantendrán contigo, pero al año siguiente estarán con el siguiente festival, y es lógico.

8. ¿Has compartido alguna palabra con Almaia?

Yo a Amaia la conocí en un casting de Número Uno. Ella entró y yo no. La volví a ver el día de la visita a OT pero ella estaba mala y solo vino a hacerse la foto y no la pude ver durante la charla. No la he vuelto a ver y no he podido tener más contacto con ella. Y Alfred lo mismo, en el momento de la charla.

Barei con Alfred durante su visita a la academia / OT

9. ¿Qué le aconsejarías a días de su actuación en Eurovisión?

Que lo disfruten muchísimo. Eso no se vive dos veces, solo a veces porque hay gente que repite pero en general solo se vive una vez en la vida.

Hay muchísima gente queriendo estar en su lugar, por lo que tienen que estar agradecidos.

Y que pase lo que pase lo importante es que la actuación esté bien hecha y que se vea el trabajo que hay detrás, y eso ya lo han hecho.

También que intenten no estar nerviosos. Es verdad que la presión es imposible quitársela porque es una actuación que va a estar para el resto de tu vida.

Que intenten hacer una actuación con la que disfrute la gente porque al público también se le escucha. Y que estén pendientes de la gente que está ahí viéndolos, no solo los de la tele.

10. ¿En qué puesto va a quedar España este año?

Yo creo que del 10 para arriba. Esta vez nos va a ir bien. Es lo que creo. Además, con las baladas normalmente siempre nos ha ido mejor.

11. Si tuvieras que colaborar con uno de los representantes de Eurovisión de este año, ¿con quién sería?

Con Mikolas Josef, porque es muy de mi rollo.

12. ¿Nos va a sorprender Barei en un futuro próximo?

De momento trece canciones. La gente me pregunta “Pero, ¿no eres supersticiosa? ¿Por qué no pones 11 o 12?” y yo les respondo “Pues no, 13. Ahí, con un par”. Son 13 canciones que creo que son muy variopintas y lo primero que quiero es que la gente lo escuche, que si les gusta que se lo compren y, una vez comprado, lo compartan.

También vienen conciertos. El día 2 de junio tengo la presentación en Barcelona en la Sala Barts y luego en Madrid el 8 de junio en la Sala Shoko. ¡Ya están las entradas en Ticketmaster y en mi web!

13. ¿Te vas a atrever con otro estilo música?

A mí me gusta todo. De hecho, hay una canción en el disco que se llama Not A Drama que es un spanglish y es mucho más urban y latino. No es algo que haga pero me divirtió mucho. Seguramente en el siguiente meteré algo diferente. Al final la música es entretenimiento y hay todo tipo de música para cada momento.

No hay música buena y mala, hay música para cada momento. Probar otro tipo de estilos te hace entretener a otro público y abarcar otros mercados.

Sincera y muy positiva, Barei nos deja clara su intención de enviar mensajes reivindicativos con Your Number One, un disco que, de no haberlo escuchado todavía, deberías hacerlo. ¡Dale al play!