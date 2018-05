Blas Cantó se vino arriba en LOS40 Primavera Pop 2018

No hace mucho Blas Cantó confesó en redes sociales que estaba atravesando un momento delicado en el que tenía pocas ganas e ilusión por las cosas. Pero parece que pasarse por LOS40 Primavera Pop 2018 ha mejorado sus ánimos.

“Estos tres días he conocido a gente maravillosa, os he escuchado cantar conmigo y me habéis hecho despertar. Soy muy afortunado, de verdad”, compartía con sus seguidores dejando claro que estas actuaciones han supuesto una inyección de moral.

Desde que Blas Cantó comenzó su carrera en solitario no le habíamos escuchado cantar una canción propia en español hasta que publicó Él no soy yo, el tercer adelanto de su próximo disco. Tras In your bed y Drunk and irresponsible optaba por su idioma para conectar con la gente y está claro que lo ha conseguido.

El Wizink Center de Madrid se vino arriba cuando Cantó demostró que va sobrado de talento y que es capaz de llenar el escenario con su voz y poco más.