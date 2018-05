Enrique Iglesias ft Pitbull - Move to Miami [2018]

Desde luego, no se le puede acusar a Enrique Iglesias de apuntarse a las modas. Cuando medio mundo se decanta por el español, no hay más que ver cómo Beyoncé, Jaden Smith, Justin Bieber, Pharrell Williams y muchos otros se alían con los estandartes latinos del momento, va él y lanza su primer single oficial en inglés en cuatro años. Desde Bailando con Sean Paul, en 2014, no había hecho algo así.

Move to Miami es su nuevo single y, una vez más, vuelve a recurrir a Pitbull para hacer tandem. Ya hemos perdido la cuenta de los singles y giras que han compartido (bueno, en realidad sabemos los números pero no es cuestión de aburrir). Parece que lo suyo es una química que funciona.

Enrique Iglesias y Pitbull, una amistad que viene de lejos. / GettyImages

En esta ocasión Nitti Gritti, Wuki y J. R. Rotem están tras la producción de este nuevo tema que nos carga de buena energía y no nos permite estar quietos. Porque sí, el objetivo de Enrique es hacernos bailar y lo ha conseguido.

“Nunca he estado más emocionado por una canción. Pitbull y yo esperamos que os divirtáis tanto escuchándolo como lo hicimos nosotros cuando lo hacíamos. Sabemos que nada de esto es posible sin los fans más increíbles, apasionados y dedicados del mundo y no puedo agradeceros lo suficiente todo lo que habéis hecho por nosotros”, explicaba en redes.

Y atención porque ya espera una respuesta. “No puedo esperar para ver todos los videos de baile, los covers, las versiones acústicas y las formas en que haréis vuestra la canción”, añadía.

Con este buen rollo celebra sus recién cumplidos 43 años, esos que no han cambiado su sentido del humor ni las ganas de pasarlo bien. Move to Miami será uno de esos temas que sonarán, seguro, en sus próximos conciertos porque si hay otra cosa que no cambia es la eterna gira del cantante que le mantiene sobre los escenarios año tras año.

Coches, chicas y mucho baile en el nuevo vídeo que apunta hacia el verano.