Ha habido reunión de Spice Girls y no nos hemos enterado

He perdido la cuenta de la cantidad de titulares de la prensa británica que aseguraban que Spice Girls iba a volver y una semana después aseguraban lo contrario.

Pero quién sabe cómo ha habiado una reunión especial de Spice Girls para ofrecer un concierto único sobre un crucero del que no nos hemos enterado.

Y esta es la foto que lo demuestra...

¿Cómo? ¿Qué esas no son las Spice Girls? Dadme un segundo que me pongo las gafas...

Nick Carter, A.J. McLean, Howie Dorough, Kevin Richardson, Brian Littrell quisieron meterse en la piel de las Spice Girls por un día y se transformaron en la popular girlband durante una actuación en un espectáculo en un crucero.

"Celebrando todo el poder femenino que nos ha mantenido en marcha durante 25 años" explicaban Backstreet Boys en su perfil oficial de sus redes sociales.

Mientras que las Spice terminan de aclararse sobre si habrá un nuevo encuentro que acabe en disco, en gira mundial o una despedida a tres o cuatro bandas, Kevin es nuestra Victoria Beckham, Nick es nuestra Emma Bunton, Brian es nuestra Mel C, Howie es nuestra Mel B y A.J. McLean es nuestra Geri Halliwell favorita.

Y no sólo vestirse como ellas se les da bien. También cantaron algunos de los éxitos de las Spice como Wannabe, Say you'll be there o Spice up your life.