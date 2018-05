Paco León publica una foto desnudo pero no es eso lo que genera polémica

A estas alturas si hablamos de una foto polémica de Paco León es difícil que nos llevemos las manos a la cabeza porque ya conocemos de sobra ese espíritu provocador que le define. Que la foto se trata de un desnudo… pues tampoco nos sorprende, no sería el primero y, probablemente, tampoco sea el último.

El caso es que esta semana ha publicado una foto para referirse al personaje que está interpretando en estos momentos. María José, una abogada transgénero en La casa de las flores, una nueva serie de Netflix que está rodando en México.

“Un personaje hay que trabajarlo también en sus momentos íntimos. Este no fue fácil”, aseguraba junto a la foto de la discordia.

En seguida se abrió un debate en redes sobre lo oportuno o no de que fuera un hombre el que diera vida a una mujer trans. Hay quien piensa que eso no va a erradicar el cliché de que una trans no es más que un hombre con peluca.

Son los mismos que piensan que hay mujeres trans que podrían haber interpretado ese personaje. Claro que hay quien opina lo contrario y que aseguran que eso sería condenar a las trans a hacer sólo papales de trans, que son muy limitados en el cine y la televisión.

El caso es que entre todos esos mensajes que se han vertido en redes, el actor se fijó en uno en concreto: “Una mujer trans es una mujer. Nunca fue un hombre. Cómo vais a hacer una serie sobre el tema si no tenéis ni idea?”.

Paco León no pudo contenerse y contestó: “No has visto la serie y ya estás indignada. La voluntad de la serie es la de normalizar y dar visibilidad al mundo trans. Te aseguro que no somos enemigos”.

Ahí no quedó la cosa. El debate continuó: “Hay muchísimas actrices trans que podrían hacer el papel, no quieren visibilizarlas. A la vista está que ni siquiera entienden qué es ser trans, quieren capitalizar porque es un tema del que se habla últimamente. No pondrían a un hombre a hacer de mujer hetero”, continuaba la misma usuaria.

Y el actor tampoco cesó en sus justificaciones: “Te repito que no has visto la serie. Hay otros personajes trans interpretados por trans. El mío también lo podría haber interpretado una actriz trans, seguramente mejor. Yo lo he hecho lo mejor posible”.

Y para que no quedaran dudas, el actor publicaba una foto de John Hurt junto a un extenso mensaje aclaratorio.

PALABRAS DE PACO LEÓN Me dedico a la interpretación porque me encanta convertirme en otras personas. He tenido la suerte de haber sido yonqui, miss España y hasta un pollo en promociones de supermercado. En #Lacasadelasflores asumí el reto de interpretar a una mujer trans, lo podría haber hecho una actriz trans. Seguramente mucho mejor que yo. Pero me llamaron a mí y yo lo he hecho lo mejor que he podido, convencido de ayudar a @manolocaro el creador de la serie, en su intención de visibilizar, dignificar y normalizar a un personaje transgénero. Por eso aunque me den caña, me parece positivo que a través de los debates en redes, los colectivos que viven esa discriminación nos ayuden a saber cómo tratar el tema y sobre todo a replantearnos y redefinir el lenguaje que usamos.

Son muchos los que han mostrado su apoyo al actor, incluído Jon Kortajarena que le ha enviado un "muy bien tío". Pero como dice Paco, es bueno que haya debates para entender mejor las cosas.