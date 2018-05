La historia del escritor de 82 años que ha vendido sólo un libro conmueve en las redes

La magia de las redes ha quedado demostrada una vez más. El usuario de Twitter @LSunshinee publicó el cinco de mayo una emocionante historia que ahora, días después, ha tenido final feliz.

"Voy a explicar una historia que me parece injusta de un hombre de ya casi 82 años que ha escrito un libro y ha vendido solo un ejemplar", comienza diciendo. A partir de ahí, comienza a hablar del escritor en cuestión, llamado Emilio Ortega, y al que conoció gracias al tuit de otro usuario @JotaMerrik.

Hace un par de días conocí a una persona muy especial en la feria del libro de Almería que ha escrito un libro con 80 años en los que habla de su dura infancia, la vida, las religiones, Dios y la sociedad entre otros temas... pic.twitter.com/4TErlANq6T — Jota Merrick (@JotaMerrick) 2 de mayo de 2018

Emilio escribió el libro a sus ochenta años y en él habla especialmente de su infancia, que fue dura. Conoció a @JotaMerrik en la Feria del Libro de Almería, donde no estaba consiguiendo vender nada.

"Es un hombre que por circunstancias de la vida no ha tenido estudios, pero su manera de pensar es muy superior a la de mucha gente con carrera. El libro se lo ha dedicado a su madre, una persona que llegó a pedir limosna en la calle entre otras miles de injusticias que sufrió", contaba @JotaMerrik.

A partir de esos tuits, @LSunshinee se interesó e intentó comprar el libro por internet. Envió un email a la editorial y le respondió el propio Emilio, facilitándole incluso su número de teléfono.

En el hilo adjuntaba un link para comprarlo. Entré y tenías que enviar un email a la editorial. Lo envié y para sorpesa me contestó Emilio diciendo esto: pic.twitter.com/tXLG5QpP5X — cuco (@LSunshinee) 5 de mayo de 2018

"Me quedé loquísimo pensando en que me había facilitado su número sin conocerme de nada. Le agregué y miré que tenía whatsapp. Le escribí y acto seguido me llamó. No podía hablar en ese momento y quedamos en que el finde le llamaría", cuenta el tuitero.

Después hablaron durante mas de hora y media y Emilio le contó que, efectivamente, sólo había vendido un libro y que su primer comprador era él.

"Dicho libro trata la dura infancia que ha tenido (la manera en la que me hablaba de su madre me consternaba mucho). También comenta desde su perspectiva lo que opina de la religión, la sociedad, etc. Todavía no me ha llegado el ejemplar y hemos quedado en llamarnos para ir comentando el libro. Lo ha escrito 3 veces ya que se le ha borrado del PC cuando lo tenía escrito. También me ha comentado que tenía pensado traducirlo al francés por si allí tenía más tirón pero que por unas circunstancias no puede hacerlo", escribe @LSunshinee.

Y por último os dejo el link para comprar el libro si queréis:



Si sois de Almería: (Él os lo da en mano) https://t.co/0ep1pB9CHh



Si sois de otro de España: https://t.co/7yYXyzyI5Z



Muchas gracias por llegar hasta aquí <3 — cuco (@LSunshinee) 5 de mayo de 2018

"Emilio me agradecía muchas veces el interés que mostraba por él y le prometí que iba a hacer un hilo a ver si tenía alguna otra compra. Por lo que me ha contado, está deseando que alguien más lea su libro. En todo momento me pedía disculpas si me ofendía por algún comentario que él realiza sobre diferentes temas políticos y por si tenía faltas ortográficas ya que él ha pasado mucho tiempo en Francia. Os digo en serio, es un hombre muy bueno", continua.

Acabo de hablar con Emilio y está emocionadísimo!!!! En librerías picasso no hay stock (renovarán esta semana) y podéis comprar aquí que hay stock:https://t.co/sUQSrTUZjB



No sabéis lo emocionados que estamos los dos. Sois geniales. — cuco (@LSunshinee) 9 de mayo de 2018

Finalmente, el usuario dejó el link para comprar el libro... ¡y sorpresa! La historia se ha hecho viral con cerca de 12.000 retuits en cinco días y el libro de Emilio comienza a agotarse.

"No sabéis lo emocionados que estamos los dos. Sois geniales", concluye @LSunshinee. Es la mejor parte de las redes sociales.