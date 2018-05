Lana del Rey se niega a hacerse un selfie con un fan tras aceptarlo previamente: “Fuck It”

La MET gala de esta semana ha dejado varios momentazos en la cultura pop. Por un lado, los estilismos de las estrellas, con la religión como tema central, han provocado un sinfín de comentarios a través de las redes sociales.

Además, también destacamos el criticado maquillaje de Selena Gomez, el tema inédito de Madonna o el desagradable momento protagonizado por Kendall Jenner.

Otra situación de este tipo es la que ha vivido Lana del Rey durante su paso por la alfombra. La cantante, que por cierto ha sido una de las grandes triunfadoras en cuanto a su atuendo, ha protagonizado un momento bastante incómodo junto a un fan.

La artista había aceptado hacerse un selfie con un seguidor cuando este, con tal de conseguir la foto perfecta, no dudó en corregir el ángulo de la cantante moviendo su mano para que el móvil quedase de otra forma.

Este gesto, que a decir verdad es un poco descarado con una estrella a la que no conoces, no sentó bien a Lana del Rey y decidió dejar plantado a su seguidor mientras decía: "well, you know what, f--k it." (Bien, ¿sabes qué? Que te jo***).

Todo se ha quedado en una anécdota, pero TMZ ha conseguido capturar el momento y hay vídeo de lo ocurrido. Juzgad vosotros mismos.