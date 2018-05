Silvia Abril: “Amaia y Alfred son muy naíf, pero me molaron mogollón”

Cada vez que sale Silvia Abril a un plató, el público enloquece y comienza a reír. Es casi un instinto porque, aunque no sepamos qué va a hacer la cómica, antes de que abra la boca sabemos que lo que va a decir nos va a provocar una carcajada.

Atresmedia lo sabe bien y ha apostado por ella para el nuevo programa de prime time, La Noche de Rober, donde la catalana ejerce de copresentadora. El show, presentado por Roberto Vilar, se estrena este viernes con Amaia y Alfred como primeros invitados. Vamos, todo un acierto teniendo en cuenta que 24 horas más tarde los veremos actuar en la final de Eurovisión.

Pero no serán los únicos que veremos, Roberto Vilar, Silvia Abril y el resto de colaboradores también se verán las caras con Dani Martín en la misma entrega.

Con motivo del estreno de La Noche de Rober, LOS40 acudimos a la rueda de prensa donde pudimos hablar con Silvia Abril sobre este nuevo proyecto, Eurovisión y hasta del nuevo casting de MasterChef Celebrity.

¿Qué te parece tu nuevo programa, La Noche De Rober?

La verdad es que me siento como en casa porque es un formato que conozco muy bien. Es el de late show. Ya he trabajado muchas veces en este tipo de programas. Además, hay un factor que me atrae y que me pone mogollón que es el público. A mí eso me encanta y este programa lo tiene. Salgo a hacer algo que me encanta que es el gamberro. Hacer jugar al invitado y que lo pase mal con bromas.

¿Supone un nuevo reto para ti?

El reto es trabajar con Rober. Es un presentador que no conozco e intentar crear y conectar con él es el gran reto. Un presentador nuevo te va a dar maneras de trabajar diferentes a las que estás acostumbrada y ese es el gran reto. Bueno y evidentemente seguir creando personajes nuevos. Intentar hacer cosas nuevas. Aunque haya salido de Disco y Gráfica a hablar con Amaia y Alfred de Eurovisión, voy a intentar hacer personajes nuevos.

¿Ha sido más fácil trabajar con Corbacho, con el que ya has coincidido?

Con Corbacho siempre es fácil trabajar. Lo que pasa es que dentro del plató no compartimos sección ni nada. Directamente en el trabajo no, pero en los ensayos, si tenemos que comentar alguna cosa o pedirnos consejo, nos buscamos. Ha sido el director de Homo Zapping durante muchos años y ha sido como mi maestro. Es alguien muy importante para mí y recurro a él en muchos momentos.

Es un programa familiar, ¿puede ir esto en contra?

A mí se me escapa cada taco y cada marranada que cuando grabábamos pensaba que igual tenía que bajar un poquito las bromas. Porque si me planteo que mi hija va a verlo y va a ver la broma con Lolita y los penes de barro, no lo hago.

¿Qué diferencias hay con respecto a otros programas que has hecho las noches de los viernes?

Es más largo, hay más minutos para estar con los invitados, por tanto se desarrolla más la estancia de éstos en el programa. Esto pasa también en El Hormiguero, pero de forma diferente. El invitado en El Hormiguero está un poco como espectador de lo que se hace. Aquí se implican 100% en todo lo que se hace. Eso son las características que lo diferencian de otros shows. No tienen nada que ver. El invitado participa a saco.

¿Cómo viste a Alfred y Amaia cuando fueron a La Noche de Rober?

Fíjate que me sorprendieron en positivo. No te puedes imaginar hasta qué punto. La verdad es que he visto poquísimo OT porque solo puedo consumir televisión los fines de semana. Entre semana la vida no me da. Pero me habían hablado de ellos. Los había visto en vídeos y me parecían muy naíf. Y me sorprendieron. Son naíf, pero me molaron mogollón. Me encantó la predisposición que tuvieron en el programa. Lo que me dejaron hacer con ellos en el programa. Me sorprendieron para bien.

Como antigua representante de Eurovisión, ¿qué papel les auguras?

No he estado atenta al resto de países. No sé de qué palo va este año Eurovisión. Es bastante impredecible. Yo lo único que les dije es que lo disfruten porque es una experiencia única. Yo cuando estuve allí no daba crédito de la locura que es. Es una locura de dimensiones muy importantes.

¿Cuál es tu mejor recuerdo de Eurovisión?

La cena en casa del embajador de España en Belgrado. Había embajadores de varios países y nosotros íbamos disfrazados de Chikilicuatre, Disco y Gráfica porque teníamos que ir así por contrato. La cena aquella fue una locura. Nosotros disfrazados con aquellas pintas y rodeados de gente importante. Era un choque de trenes. Nos reímos mucho.

Ha salido ya el casting de Masterchef Celebrity 3, ¿partes con algún favorito?

Tendré que ver el primer y el segundo programa para ubicarme, porque ahora mismo no sé qué nivel tienen de cocina. No tengo ni idea. ¿Carmen Lomana? ¿Qué sabe hacer esa mujer en la cocina si no debe de haber cocinado en su vida? Deduzco, que realmente no lo sé. Igual nos sorprende. Me parece un casting de lo más explosivo. La van a liar y nos vamos a reír mucho.

También ha salido Soraya como primera concursante para Tu Cara Me Suena 7, ¿qué consejo le darías?

Soraya me tendría que dar consejos a mí. Tiene toda la experiencia del mundo para bordar Tu Cara Me Suena. Lo va a disfrutar. Será la que canta bien del programa. Los consejos se los podría dar a alguien que como yo cantara como el ojete. Bueno, sí que tengo uno: relaja la raja y disfruta. Porque ella es muy exigente y se lo va a tomar muy a pecho.