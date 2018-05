Tom Walker aspira a debutar en la lista el sábado

Esta semana un solo candidato llama a las puertas de LOS40. Quizá su nombre no te suene todavía pero seguro que pronto te va a resultar muy familiar: Tom Walker. En países del centro de Europa como Francia, Austria y Suiza, así como en su propio país (Reino Unido), su nombre es ampliamente conocido y su tema Leave a light on (el que nos presenta en candidatura) ya ha sido todo un éxito.

Walker nació en la muy musical ciudad de Mánchester (Oasis, The Smiths, Take That, Simply Red), y cita entre sus influencias a artistas tan diversos como John Mayer o AC/DC. Quizá por ello ha logrado un sonido muy personal, que le ha dado varias alegrías, como ser telonero de The Script durante la gira americana de los irlandeses.

Leave a light on (“Deja una luz encendida”) está coescrita por el productor Steve Mac, que está detrás de éxitos de Clean Bandit, Pink o Ed Sheeran. En cuanto la escuches te va a encantar, así que recuerda que el modo de hacer que entre en la lista es apoyarlo en Twitter con el HT #MiVoto40TomWalker. ¡Mucha suerte!