Camila Cabello, Aitana War, Liam Payne: ¿quién te gustaría que fuera número 1?

¡Menudo sábado tenemos por delante los amantes de la música! Por la noche, el festival de Eurovisión, que este año vamos a seguir con más ilusión si cabe porque Tony Aguilar será el comentarista de TVE. Y por la mañana, una nueva edición de la lista más importante del país, conducida esta semana (en ausencia de Tony) por Óscar Martínez.

El pasado sábado llegaban al número uno Nicky Jam y J Balvin con X, un nuevo himno del sonido urbano latino. Les toca ahora defenderlo, y aunque tienen fuerza de sobra para conseguirlo no lo van a tener fácil.

¿Reirá J Balvin también este sábado? /

Aitana War en el #2, que ya fueron número uno dos semanas, podrían sumar la tercera en lo más alto. Liam Payne y Rita Ora (#3), Rudimental (#4), Selena Gomez y Marshmello (#5), Reyko (#6) y Camila Cabello (#7) también cuentan para la medalla de oro.

El británico Tom Walker parte como único candidato con su tema Leave a light on, que ha sido ya éxito en varios países de Europa. Aquí te contamos más sobre su carrera, y te recordamos que puedes apoyar su entrada en lista con el HT #MiVoto40.

