Ariana Grande y Mac Miller ponen punto final a su relación

Ariana Grande vuelve a estar soltera. La cantante de No Tears Left To Cry ha cortado con Mac Miller, según informa el medio estadounidense TMZ.

Tras año y medio de relación, la pareja ha decidido poner punto y final a su noviazgo. ¿La razón? La misma que la de tantos artistas: sus apretadas agendas. Y es que la cantante se encuentra inmersa en el lanzamiento de su nuevo disco, Sweetener, que podremos escuchar entero este verano.

La relación, que confirmó la propia Ariana en junio de 2016, se había convertido en una de las favoritas del panorama musical. Y es que ninguno de los dos ha tenido problema en compartir en redes sociales todo su amor.

Es más, la última foto que vemos juntos de ellos es de hace nada, concretamente del 22 de abril. Con beso en la mejilla incluido.

♡ 💧☁️ Una publicación compartida de Ariana Grande (@arianagrande) el 20 Abr, 2018 a las 11:54 PDT

De hecho, antes de estar juntos, la pareja ya desprendía química –al menos musicalmente- en colaboraciones como The Way y My Favorite Part.

Además, TMZ asegura que siguen siendo grandes amigos y que la ruptura ha sido de mutuo acuerdo. Quién sabe, quizá con el paso del tiempo (y las agendas más liberadas) decidan darse una segunda oportunidad.