Meghan Trainor adelanta dos nuevas canciones de su próximo disco

Meghan Trainor sigue adelantado la música que contendrá su nuevo trabajo. La cantante lanza no una, sino dos nuevas canciones de su próximo y tercer álbum de estudio.

Let You Be Right y Can’t Dance son los dos temas que ya podemos escuchar, dos canciones con las que la artista nos invita a bailar: "Let's Dance".

El primer tema es una producción marcada por un bajo funky, con sonidos del chasquido de dedos que llevan el ritmo de la canción. Tras ello, Meghan Trainor canta algo así como que "esta noche no quiero pelear. Dejaré que tengas razón”.

Por otro lado, Can’t Dance es un tema que invita a un “chico tímido” a pasárselo bien. “Aunque no sepas bailar, cógeme de las caderas”. Así de clara y rotunda se muestra Meghan en uno de sus temas más pegadizos y sensuales hasta el momento.

Estos dos temas llegan tras publicar No Excuses, primer single y ya un éxito del que será su nuevo álbum de estudio.