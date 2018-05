Sam Smith ft. Logic - Pray [2018]

Sam Smith tiene un espectacular clip de Pray para nosotros junto a Logic.

El pasado 3 de noviembre salía a la venta el segundo disco del británico, The Thrill Of It All. De este disco hemos podido saborear varios temas, entre otros Too good at goodbyes y Pray, en una fenomenal colaboración.

Sam Smith estará por nuestro país este año para presentar su nueva gira. LOS40 te traen al artista británico los días 15 y 16 de mayo.