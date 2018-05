Chimo Bayo arrasa en Twitter con la peculiar etiqueta de su vino

Chimo Bayo es genio y figura. Y el Dj valenciano lo sigue demostrando una y otra vez.

El último ejemplo lo ha dado hace bien poco. Ha sacado su propia marca de vino, llamado Hu-Ha, y ha triunfado en Twitter gracias a la peculiar etiqueta que podemos leer en su botella.

Nacho Gómez Hermosura, compañero de Anda Ya, se fijó en ella, la fotografió y la subió a Twitter junto a mensaje: "He leído la etiqueta del vino de Chimo Bayo y ahora soy un poco más feliz". El tuit acumula en una semana más de 1.200 retuits y cerca de 2.000 favoritos.

He leído la etiqueta del vino de Chimo Bayo y ahora soy un poco más feliz. pic.twitter.com/MqBlasdK4N — Nacho Gómz Hermosura (@SrHermosura) 4 de mayo de 2018

Y lo cierto es que el texto, fiel al estilo del DJ, no tiene desperdicio: "Nuestra uva bobal ha sido seleccionada minuciosamente bajo el método: 'esta sí, esta no, esta me gusta me la como yo", comienza diciendo.

"Sólo así podemos conseguir un technovino que en boca produce un ligero chiquitán quititi tan tan tan, que tun bam bam que tum bam que tepe tep tam pan pan que tum bam que pem".

En la presentación de su vino, elaborado por Bodegas Arráez, Chimo Bayo ya aseguró que se trata de un "grito de libertad" que "al descorcharlo, te deja llevar por el espíritu de la Ruta del Bakalao".