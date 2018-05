Fran Perea nos cuenta los detalles de su vuelta a la música (gracias a ‘Los Serrano’)

De aquí a un año no veremos a Fran Perea en el teatro como hemos hecho en los últimos años. Puede que sí le veamos haciendo algo de televisión o cine (eso no lo descarta) pero lo que va a llenar su tiempo a full es Viaja la palabra, su nuevo disco.

Sí, después de 8 años, vuelve con un nuevo trabajo que viene respaldado por el Instituto Cervantes y un proyecto de difundir el español en lugares como Serbia donde hay mucha demanda de nuestro idioma y donde ya tiene conciertos programados.

Y todo gracias a Los Serrano. Sí, diez años después de que viéramos ese polémico final, la serie sigue estando presente en la vida de Perea, un tío que no tiene reparos en mirar al pasado y aprovecharlo.

Han pasado 8 años desde que publicaste tu último disco y cuando ya pensábamos que te habías olvidado de la música anuncias uno nuevo, ¿qué ha pasado?

No he parado de componer pero de otra manera. He estado componiendo para cosas de teatro que he estado haciendo o para mi corto. He seguido haciendo temas pero sin la presión de tener que sacar un disco. Pero ahora había un proyecto muy bonito.

Y algo ha tenido que ver Los Serrano, 15 años después de que se estrenara la serie… eso sí que es alargar un éxito.

Se ha reestrenado una versión de la serie y ha reactivado el fenómeno.

¿Y eso no te da pereza?

Es una oportunidad. Me daría pereza si fuese hace 10 años pero ahora tengo 39 años y ahora lo vivo desde otro prisma diferente y la experiencia que tengo que te coloca en otro lugar.

El show lo llevo hacia ahí, abro la puerta al pasado para presentar lo nuevo que tengo ahora.

¿Te apetecía?

Sí, me apetecía, después de dejar pasar el tiempo necesario que yo necesitaba para volver, me parecía un buen momento.

¿Tenías claro que algún día volverías?

Siempre he tenido la idea de seguir. Decía, ‘yo a lo mejor algún día sacaré otro disco’. Soy muy de enredar.

Fran Perea vuelve a la música. / Sergio Figueiras

¿Cómo ves ahora la serie?

Lo he estado revisando, en el concierto llevamos temas antiguos y… efectivamente le ha pasado bastante tiempo encima. Hay canciones que van a soportar bien el paso del tiempo pero hay otras que nada tienen que ver con el Fran Perea de hoy en día. Hay canciones que todavía linkan bien con el discurso que puedo tener hoy, pero son las menos.

Ya entonces no tenía mucho que ver conmigo porque aquel disco formaba parte de la banda sonora de una serie, de un personaje, y estaban lejos de lo que yo era y ese fue uno de los motivos por los que yo me fui.

Pero es un fenómeno que está ahí…

Un día me llamaron de la SER para entrar en Carrusel Deportivo y hablar con Jovetic, un jugador del Sevilla, montenegrino, que dijo que había aprendido a hablar español por Los Serrano. Le saludé y el tío fue encantador. Luego fui con la compañía de teatro a Sevilla y allí me encontré con él y muy bien.

Por otro lado me llegó que había un grupo de gente que decía que hablaban español por mi culpa y empezamos a investigar y a raíz de Los Serrano hay universidades que han incluido en su programa de estudios el español. Hay un interés especial por el idioma. Y la música es un medio maravilloso para la difusión.

¿No te asusta que cuando vayas a Serbia a tocar la gente se espere encontrar con Marcos (tu personaje de Los Serrano)?

No, he estado haciendo prensa ahí y la gente sabe que ahora ya tengo otra edad. Mola mucho porque aquí yo formaba parte de un fenómeno fan y no había nada debajo pero allí tienen un interés por el estudio de una lengua, un nivel cultural muy interesante por debajo.

Aun así tú dejaste Los Serrano muy atrás, ¿en qué momento musical estás?

Mucho más sencillo, muy apoyado en la palabra. El disco se llama Viaja la palabra por todo esto del viaje que pretendemos hacer con la divulgación del español a través de la música pero también con el viaje personal mío. Llego a los 40 y me apetece abrir una puerta al pasado y revisar todo lo que ha sido este viaje mío personal a través de letras que cuentan eso, vivencias muy personales.

¿Pero cuentan tu momento de ahora o el de todo este tiempo?

De mi vida. Desde el Fran que dejó Málaga y fue a la aventura a buscar una vida dedicada a esto, a las pérdidas que he sufrido, las dificultades en la vida o los puntos de luz en la oscuridad, que también he tenido… Todas estas cosas que han ido construyendo al Fran que soy ahora.

Pero, ¿con crisis de los 40 o no?

No, yo creo que es un disco optimista.

Hemos escuchado una de las canciones en la clausura del Festival de Málaga, El boquerón, en la que hablas de que antes te querías ir de tu tierra y ahora quieres regresar, ¿nostalgia?

Hay algo melancólico en el disco y nostálgico en el disco. La gente que ha escuchado las maquetas dice que hay mucho sur y es verdad. Vivo en Madrid pero por algún lado sale. Sale mucho del Fran que se fue y ahora piensa que Málaga siempre es un buen sitio para volver.

Ahora que has hecho balance, ¿cómo ha sido?

He tenido una vida excepcional. He tenido la suerte de vivir en un país desarrollado que, ya para empezar, es una suerte. He podido dedicarme a lo que me gusta y he podido desarrollarme eso. He vivido un boom en mi profesión, he vivido situaciones extraordinarias, he conocido a gente de primer nivel en mi profesión y eso me ha obligado a exigirme muchísimo. Llegar a los 40 con esa sensación es como ‘joder, qué suerte he tenido en la vida’ y eso se plasma en el disco y en las canciones.

Después de 8 años, retomas la música y, ¿recurres al mismo equipo o te has buscado gente nueva?

He trabajado con Alfonso Samos que es con el que produje Viejos conocidos y hay gente que formaba parte del proyecto anterior pero meto gente nueva. Está trabajando conmigo Víctor Elías.

¿El actor?

Sí, el actor que es un musicazo, pianista. Quería hacer una banda paritaria pero no he encontrado una contrabajista, he logrado grabar con una pero de gira viene El Tío Calambres.

¿Habrá colaboraciones?

Sí. Quiero que haya tres pero todavía no puedo decir nada.

¿Mujeres?

Alguna hayla, espero.

¿De las que conocemos o nos vas a descubrir nuevos talentos?

De las que conocéis. Ahora voy a colaborar con una chica de Serbia en los conciertos que se llama Sanja Markovic que canta en español pero me ha pedido que cante con ella una canción suya en inglés con una leyenda serbia.

Ahora que estáis preparando espectáculo, ¿con qué nos vais a sorprender?

Vamos a meter los temas antiguos dentro del sonido nuevo.

¿También del primer disco?

Sí, sí. Hemos bajado la guitarra tres semi tonos y mi voz está en su sitio ahora y estoy muy feliz, cantando en mi tono por primera vez. Está todo adaptado al nuevo sonido, más acústico. Es un disco casi hablado.

¿Cantarás 1+1 son 7?

¿Qué pregunta, eh? ¿Tú qué harías?

No lo sé, pero tú ya tienes el track list de Serbia hecho…

En Serbia sí pero en España, no lo sé.

¿Cuánto hace que no das un concierto?

Seis años. Y se nota. Ahora tengo que coger otra vez la onda, aunque lo he hecho tantas veces que está casi en el ADN. Tengo mucho mono.

Revisando tus redes te he visto en una foto con Ana Guerra, ¿cómo ves a esta nueva hornada?

Vaya talentazo que tienen los chavales estos, son musicazos. Me ha gustado la edición, que estén Los Javis, que los conozco mucho… Son gente que tiene música dentro. Y ver a gente a la que admiro, El Kanka, Rozalén… dándole calidad a un programa musical en televisión que se echa de menos.

Lo de Ana me hizo una ilusión tremenda. En el momento que me dijo ‘me hace ilusión conocerte porque nos hicimos una foto…’. Y era más bien al revés, que me hacía ilusión a mí conocerla a ella. Le dije ‘si encuentras la foto mándamela’. A los pocos días me la mandó y la puse en redes y se lio la mundial. Creo que tienen la cabeza muy bien amueblada estos chicos y eso les va a mantener siempre atados al suelo.

También te he visto comentar algo del disco que está preparando Manuela Vellés.

Va a pegar fuerte, va a sorprender. Tienen un talentazo de la hostia. Ojalá en el futuro hagamos alguna cosita. Ojo con Manuela.