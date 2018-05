Melendi hace historia con su nuevo vídeo y tenemos el ‘making of’ en exclusiva para flipar

Apunta en la agenda la fecha del 17 de mayo porque será el día en el que podamos ver el nuevo vídeo de Melendi. En el segundo single de Ahora, su último disco, llega acompañado por Alejandro Sanz y Arkano en Déjala que baile.

Y si la canción ya nos parecía una pasada, tiene pinta de que el vídeo no se va a quedar corto. No hay más que ver este ‘behind the scenes’, que hemos estrenado en exclusiva, para darse cuenta.

Además, este vídeo hará historia en la carrera del asturiano. Este será el primer vídeo en el que no salga. Ni él, ni sus colaboradores.

Eso sí, como hemos podido ver en este ‘making of’, no se ha quedado en casa dejando hacer. Ha estado en el rodaje pendiente de cada detalle y disfrutando con el equipo de las buenas vibraciones que se han generado en unas grabaciones llenas de complejidad.

Y no ha sido el único porque Alejandro Sanz tampoco se ha desconectado y ha estado en contacto constantemente con su colega a través del teléfono.

Todos los implicados en este tema llegaron a la idea común de que en esta ocasión tenía que primar lo artístico y conceptual. En una canción que habla de la igualdad de género no era necesario que ellos se llevaran todo el protagonismo. Se lo han dado al baile. Fidel Buika se ha encargado de poner en sintonía a un grupo de bailarines escogidos entre los mejores de Europa.

Willy Rodríguez vuelve a ser el realizador encargado del proyecto. Ya trabajó con Melendi en el vídeo que grabaron en Cuba, Desde que estamos juntos o el que grabaron junto a Ha*Ash, Destino o casualidad.

Un director con prestigio en nuestro país que ya ha trabajo con otros artistas como Joaquín Sabina, David Otero, DVicio, Abraham Mateo o Maldita Nerea.

Aunque si algo nos ha llamado la atención por encima de todo lo demás, es el trabajo de maquillaje que ha llevado a cabo Lolita. Cuerpos enteros cubiertos de todo tipo de pinturas, incluso de las que brillan en la oscuridad, lo que ha potenciado ese baile que toma el protagonismo.