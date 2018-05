Tony Aguilar: “Como las estadísticas están para romperlas, esperamos ganar”

Apenas quedan 24 horas para la gran final de Eurovisión y los nervios en Lisboa están a flor de piel. Mientras que los eurofans disfrutan de la capital portuguesa, los representantes de los países acuden a los últimos ensayos. Todo tiene que estar perfecto para el evento musical más visto del mundo.

Nuestro Tony Aguilar, quien está retransmitiendo el festival este año junto a Julia Varela en TVE, está viviendo en su propia piel los nervios previos a la gran final de Eurovisión, el ambiente que se respira y la experiencia de comentar un show de estas características en directo.

Hablamos con él para que nos cuente cómo están los ánimos 24 horas antes del evento, qué piensan Amaia y Alfred de la posición que les ha tocado cantar y qué se comenta sobre los favoritos de este año.

Le pusimos a una periodista rusa el vídeo de Almaia cantando 'City Of Stars' y casi se echa a llorar

¿Cómo has vivido el estreno como voz de Eurovisión en las semifinales?

Muy bien. Muy ilusionado. Ha sido mucho mejor de lo que me imaginaba. Es una experiencia alucinante porque uno puede comprobar in situ el buen rollo de Eurovisión. Piensa que este festival surge después de la Segunda Guerra Mundial para que los países entre sí creasen lazos de unión y de amistad. Que estuviesen en paz celebrando un gran festival de la canción. Os prometo que a día de hoy ese colegueo sigue existiendo. En la zona de comentaristas están todas las delegaciones y existe súper buen rollo entre todos. Yo que llevo tantos años diciendo “paz y amor” al final de mis retransmisiones, pues esto lo es pero personificado en un festival.

¿Qué estás aprendiendo en esta retransmisión de Eurovisión como profesional?

Estoy aprendiendo muchísimo gracias, en parte, a los consejos de Julia Varela. Es su cuarto año y es quien tiene el papel de experta. También de Víctor Escudero que no es solamente nuestro ayudante de comentarista, sino que también trabaja dentro de la organización del festival. Por lo cual él lo sabe todo. Y cuando digo todo es todo.

Retransmitir Eurovisión es diferente. Ten en cuenta que llevo casi 30 años en la radio, presentando giras y conciertos, pero esto es un gran espectáculo. Estoy ensayando más que en mi vida. Nos tragamos la gala entera cuatro veces. Cuando vosotros estáis viendo la retransmisión, nosotros ya la hemos visto tres veces y esa es la cuarta vez que vemos la gala completa. Y cuando digo completa, me gustaría hacer hincapié es que cuando se ensaya se hace con todo: pirotecnia, luces, bailes…todo.

Estoy ensayando más que en mi vida

Incluso en el ensayo general de la noche previa a la Gala que vamos a emitir, nosotros tenemos grabados los comentarios para tener un respaldo.

¿Qué te han parecido las dos semifinales?

Muy bien. En la primera el nivel era brutal. Estaban casi todos los favoritos. Ayer tuvimos también a dos artistas que creo que estarán en el top ten, Noruega y Suecia, pero evidentemente los más potentes fuera del big five los vimos el martes. Tened en cuenta que la semifinal del martes fue la más vista de los últimos diez años. Es más del doble de lo que se hizo el año anterior en la primera semifinal.

Por ese lado estamos toda la delegación encantados. Por el contrario, estamos descontentos con el puesto que nos ha tocado cantar, los segundos.

Estamos descontentos con el puesto que nos ha tocado cantar

¿Qué sensaciones tienes a un día de la final?

Lastimosamente nos ha tocado el puesto maldito. Desde el 56, nadie que haya actuado en la segunda posición ha ganado Eurovisión. Pero bueno, como las estadísticas están para romperlas, esperemos que seamos nosotros los que ganemos. Es verdad que de los últimos cuatro ganadores, tres han actuado en la primera parte del show. Vamos a ver qué pasa este sábado.

Nosotros ya sabemos la puesta en escena que llevamos: sobria, elegante y centrada en las voces de los chicos. No llevamos pirotecnia, pero sí unas luces que apoyan toda la subida del estribillo final de Tu Canción. Nos tenemos que centrar en ellos dos y en que su historia de amor verdadera calé en el público que no han visto Eurovisión.

La puesta en escena que llevamos es sobria, elegante y centrada en las voces

Ayer, a una periodista rusa le pusimos el vídeo de ellos cantando City Of Stars y casi se pone a llorar. Acabo emocionada de verles. Ojalá la gente pueda ver eso.

¿Has visto recientemente a Amaia y a Alfred? ¿Cómo los has visto?

Esta mañana. Si te soy sincero estaban un poco fastidiados por tener que actuar en el segundo puesto. Eso sí me lo ha dicho Alfred. Les he dicho que lo disfruten, que los van a ver 200 millones de personas. Dudo que muchos artistas nuestros, por muchas giras que hagan, tengan tantos espectadores. Eso es lo que tienen ver.

Estaban un poco fastidiados por tener que actuar en el segundo puesto

¿Hasta qué punto son creíbles las apuestas?

Las apuestas son apuestas, no tienen la verdad absoluta de nada. Parecía que Netta de Israel venía intocable y de repente ha venido Chipre con su Fuego y se ha llevado a todo el público al bolsillo. Pero no solo ellos. Está Noruega, que vuelve otra vez con Alexander Ryback que ya ganó en 2009 y podría liarla este año. Está Suecia, que va a estar en el top ten seguro.

En cuanto a la candidatura española, ¿qué opinas sobre el resultado final del conjunto?

A mí la canción me parece maravillosa, es muy bonita. Es un tema que cuando escuchas el estribillo te entran maroposillas en el estómago. A mí me pasa. Eso es que la canción funciona. Ellos han dicho que no es un tema para ponerle fuegos artificiales. Es una puesta en escena sobria pero elegante. No han tenido ninguna floritura. Podían haberlo hecho, podían haber tenido un piano como hicieron con City Of Stars, pero han preferido hacer un show de acercamiento y de expresión del amor. Eso es lo que han querido transmitir con esa coreografía que no es para anda improvisada. Yo no soy escenógrafo, pero a mí la canción como ellos lo interpretan me funciona.

¿En Lisboa qué se está percibiendo? ¿Entre que países se disputa el premio final?

Israel, Suecia, Noruega, Chipre, Francia… no sé, hay muchas canciones. Estas y España son mis favoritas. Las que yo creo que tienen mejor canción. Y para reventar la antena de LOS40 este verano, Fuego de Eleni Foureira y Toy de Netta.

Y para reventar la antena de LOS40 este verano, Fuego de Eleni Foureira y Toy de Netta.

¿Has escuchado la versión española de Fuego?

Sí, está guay. Yo nunca la pondría en radio, pero estas cosas tienen casi más gracia para el mercado anglosajón que para España. Me quedo con la original aunque llega un momento que ni los ingleses saben lo que dice cuando canta.