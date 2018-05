Nos encantó el 1, 2, 3 de Sofía Reyes en LOS40 Primavera Pop 2018 en Madrid

Dicen que ser el primero que abre un festival de música es un honor y ese honor en LOS40 Primavera Pop 2018 en Madrid estuvo reservado a Sofía Reyes.

La solista se dejó cualquier tipo de nervios en el camerino y fue la primera en pisar el escenario del abarrotado Wizink Center de Madrid.

Su actuación fue una de las más aplaudidas de la noche y es que su ya famoso 1, 2, 3 se ha convertido en uno de los éxitos del año.

Y no sería la única vez que subiera al escenario ya que volvería con Liam Payne para cantar For You.

Pero eso es otra historia...