Conan Exiles, lanzamiento de la semana

Venimos de un mes de abril muy rico en lo que a lanzamientos de videojuegos se refiere recibiendo en nuestras consolas títulos y experiencias como God of War, Yakuza 6, The C64, The King of Fighters y Nintendo Labo.

Todo ello ha hecho que nuestras huchas estén casi vacías pero el mes de mayo promete no dar tregua a nuestros ahorros con la llegada de títulos como Conan Exiles y AO International Tennis.

Conan Exiles

¡Conan el Bárbaro ya ha llegado! Conan Exiles, el juego de supervivencia de mundo abierto ambientado en las brutales tierras de Conan el Bárbaro, ya está disponible en PC, Xbox One y PlayStation 4.

Te han exiliado, desterrado y oprimido, estás sentenciado a vagar por un desierto salvaje en el que los débiles son aplastados y solo los fuertes pueden vivir. Debes luchar para sobrevivir, construir y dominar el mundo de tu propio servidor en solitario o colaborar con tus aliados para acabar con enemigos en el multijugador en línea.

Recorre un vasto mundo sin límites y repleto de ruinas de antiguas civilizaciones y descubre su oscura historia y sus secretos enterrados mientras intentas conquistar y hacerte con el poder de las tierras del exilio.

Empieza con las manos vacías y forja el legado de tu clan, desde simples herramientas y armas a fortalezas gigantescas y ciudades enteras.

Esclaviza a los bandidos de las tierras del exilio para que te obedezcan y doblega su voluntad en la rueda del dolor.

Sacrifica los palpitantes corazones de tus enemigos en los altares manchados de sangre en honor a tu dios para conseguir el poder verdadero y la gloria, o invoca al colosal avatar de tu dios y comprueba cómo aniquila a tus enemigos y sus hogares.

Pero recuerda: en este hostil territorio de dioses vengativos, caníbales sedientos de sangre y monstruos despiadados, la supervivencia es mucho más que buscar comida y agua.

Explora misteriosas ruinas en busca de tesoros y conocimiento, pero procura que las fuerzas oscuras del mundo no te corrompan la mente.

¡Viaja por enormes dunas de arena y protégete de las peligrosas tormentas de arena que arrasan el suelo abrasador!

Dirígete hacia la guerra contra tus enemigos y desata tu salvaje furia en combates brutales; aventúrate sin prepararte y serán tu cabeza y tus extremidades las que salgan volando.

Conan Exiles no es un juego de mundo abierto vacío, sino que tiene un mundo profundo en el que debes descubrir los secretos y la historia de antiguas civilizaciones mientras luchas para erigir la tuya.

AO International Tennis

AO International Tennis para PlayStation 4 y Xbox One es el juego oficial del Open de Australia. El título cuenta con Rafa Nadal y Angelique Kerber en portada y un modo carrera, torneos y juego en línea.

AO International Tennis vendrá con un completo set de jugadores masculinos y femeninos, como Rafa Nadal o estadios como el Rod Laver Arena, todo ellos con licencia oficial. Jugadores profesionales han servido de modelo para capturar sus movimientos y poder ofrecer el juego de tenis más auténtico hasta la fecha.

Crea tu jugador con el completo editor de personajes. Solo tú decides quién es el número 1. Podrás crear tu personaje en PC a través de la aplicación gratuita disponible desde Steam y reimportarlo a tu consola.