Onrush va a acabar con tu tiempo libre

Hace años dejé de contar la cantidad de monedas que gasté en los salones recreativos jugando a videojuegos arcade de velocidad como Out Run, Crazy Taxi...

La fiebre por esa clase de juegos nunca remitió y ya en casa y con mi consola (fuera la que fuese) enchufada a la tele pude jugar a otros títulos como Need for Speed, Burnout, Blur, The Crew o Split Second Velocity.

Y mi historia de amor con este tipo de juegos promete continuar el próximo 5 de junio cuando Codemasters (los autores de WRC o Driveclub) ponga a la venta Onrush, su nueva IP para PlayStation 4 y Xbox One.

Lo interesante de Onrush es que no estamos sólo ante un juego en el que presionar el acelerador será lo más divertido que hagamos, sino que el estudio de desarrollo Codemasters Evo (creado a raíz de la disolución de Evolution Studios, responsables de la saga MotorStorm) ha combinado interesantes ideas sacadas de juegos tan diversos como SSX (acrobacias) Overwatch (distintas habilidades para cada coche), Rocket League (competitividad por equipos) o Street Fighter (equilibrio).

El objetivo parece claro: convertir Onrush en una nueva referencia de los eSports. Los modos de juego incluidos en este juego (Overdrive, Count Down, Switch y Lockdown) alcanzan su máxima expresión en su vertiente online. ¿Se puede hacer un captura la bandera con coches? Se puede. ¿Se puede tener estrategia en una carrera contra el reloj? Se puede. Y Onrush es la prueba.

Que cada miembro del equipo se coordine para escoger una clase de vehículo (antes de empezar y cada vez que seas eliminado) específico con unas habilidades determinadas supondrá el triunfo o la pérdida de las rondas en las partidas. El uso de la técnica y la estrategia también será muy importante. Y cuando quieras darte cuenta habrás pasado un par de horas jugando al online en uno de los ratos más divertidos de tu semana.

Los controles son precisos y cada vehículo responderá de diferente manera a la hora de acelerar o girar porque cada uno de ellos es una clase que te ofrecerá ciertas ventajas (y desventajas) en la carrera: Blade, Outlaw, Vortex, Charger, Interceptor, Dynamo, Titan y Enforcer.

Divertido y sencillo. Coches sobre un circuito con el objetivo de machacar a tus rivales a toda velocidad rellenando una especie de turbo o truco (el rush) para desatar al 100% las habilidades de tu vehículo. Creedme: debe de haber pocas cosas más satisfactorias que embestir a otros coches y destrozarlos en este videojuego cuando la barra de rush está a tope.

Circuitos imposibles con diferentes trazadas a diferentes niveles, saltos vertiginosos y condiciones climatológicas cambiantes se suman a la espectacularidad de este Onrush que utiliza el motor gráfico EGO Engine de Codemasters.

El modo individual o campaña nos dará horas de diversión (lo probé ya desbloqueado por lo que no puedo especificar cuántas horas y variedad ofrecerá) así como el cooperativo online. Pero sin lugar a dudas es el multijugador online (6vs6) donde pasaremos más tiempo una vez que metamos el juego en la consola.

La única pega que le he encontrado es que en ese online, con las conversaciones de Network o de Live activadas para coordinarte con el equipo, te vas a perder una increíble banda sonora con temas que se te van a meter en la cabeza desde la primera partida.

En la parte sonora también encontraremos las voces en español y unos efectos de impactos y colisión bastante logrados.

Si en lugar de leerme prefieres probarlo por tí mismo no vas a tener que esperar demasiado ya que la beta abierta empezará el próximo 15 de mayo.

El modo Superestrella se puede disfrutar ya sea en solitario o con un grupo de amigos en la vertiente cooperativa. Al jugar en solitario, los jugadores podrán sacar partido del increíble Photomode (no disponible en cooperativo o multijugador) de Onrush.

Los jugadores podrán también dominar La Estampida en el modo multijugador. Bloquear a rivales de todo el mundo en eventos multijugador 6vs6 exclusivos. Dos bellos aunque mortales circuitos, dos modos de juego y cuatro clases de vehículos estarán disponibles en la beta con otros detalles como carreras nocturnas y cambios de ciclos estacionales.

A medida que los jugadores progresen en la beta, tanto en el modo Multijugador como en Superestrella, podrán desbloquear recompensas con mucho estilo para el juego final en forma de Crashtags y Tombstones que se lanzarán y mostrarán cuando seas derribado por los rivales o sufras un accidente en el fragor de la batalla.