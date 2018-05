Portazos, broncas, nervios: así se gestó este disco histórico hace 25 años

El 2 de abril de 1993, este periodista estaba sentado entre el público en el estudio Cinearte, en Madrid, donde Revólver grabó su disco más mítico y singular: Básico (se publicaría en mayo). Por entonces —y ya llevaba dos o tres años haciéndolo— yo firmaba artículos a mansalva en El Gran Musical, extinta revista quincenal de LOS40. De ahí mi presencia allí. No salgo en las imágenes del concierto porque supongo que, por razones estéticas, a los guapos los pusieron delante. Confieso que no acudí con la sensación de poder ser testigo de un momento histórico y excepcional. Tengo varios recuerdos. Haber cruzado La Latina —el estudio se hallaba en esa zona— sin ningún tipo de expectación, como si me dirigiera a cualquier otro sitio cualquier otro día. Ver cómo se sentaban delante de mí en la grada un chico y una chica increíblemente atractivos, de piel blanquísima; parecían modelos. La camisa de Carlos Goñi. Ah, esa camisa. Diría que Goñi tampoco pensaba que estaba registrando algo histórico y excepcional. De haberlo sospechado, se habría puesto otra camisa.

Fue único por varias motivos. De entrada, por el formato. Los conciertos Básicos eran unas actuaciones desenchufadas que los dires de LOS40 se habían inventado a finales de 1992 y que, aunque habían atraído a artistas internacionales de enorme talla (recuerdo haber visto a Bon Jovi, Def Leppard y Aerosmith), tenían lugar en la intimidad de un estudio de radio y ante una docena de espectadores. Por primera vez se montaba un concierto en condiciones que además iba a dar lugar a un LP y CD. También dejó huella por su calidad; pese a su supuesta sencillez, era un disco primoroso. Mucho antes de la moda de las colaboraciones, por allí desfilaron José Manuel Casañ (Seguridad Social), Soledad Giménez (Presuntos Implicados) y Rafa Sánchez (La Unión) para aportar sus trinos.

Por último, fue especial por las canciones. Aunque veterano de la música —antes de Revólver había formado Garaje y Comité Cisne en Valencia—, Goñi no acababa de despegar con este proyecto unipersonal. Sus primeros discos (Revólver, de 1990, y Si no hubiera que correr, de 1992) habían tenido un éxito relativo. De pronto, Básico, producido por LOS40, puso en valor sus composiciones e impulsó su popularidad a cotas impensables. Se vendieron más de 200.000 unidades. Inspiró a otros músicos a realizar conciertos acústicos con esta cadena de radio bajo la misma denominación. El propio Goñi grabó años después un Básico 2. Y un Básico 3.

Carlos Goñi, en una entrevista en LOS40 presentando ‘Básico’ (1993). /

“Hubo muchos nervios, fue costoso de preparar, había que poner a todo el mundo de acuerdo…”, recuerda ahora Carlos Goñi. “Creo que su éxito se debió a que era el primer Básico que se grababa, es un buen disco y además luego viene refrendado enseguida por álbumes como Eldorado (1995) y Calle mayor (1996). Esto hace que no quede como la típica breva que te cae un día. No suelo salir en listas, y sin embargo Básico siempre aparece cuando se seleccionan los cien mejores discos de este país”.

Es fácil cantar ahora las bondades de aquel trabajo, pero en su momento las dudas llegaron hasta la propia discográfica del músico. “Me dijeron que solo iba a hacer promoción en Madrid, Barcelona y Valencia”, recuerda. “Salí de allí dando un portazo, estaba exaltadísimo. Se accedió a que fueran los vendedores de cada región, no el equipo de prensa, quienes me llevaran de promoción por toda España. Por ejemplo, volaba a Lugo y desde allí, con el vendedor en su coche, recorría Orense, Pontevedra, La Coruña… No tenían presupuesto, me alojaba en tres estrellas de medio pelo. Nunca se ha hecho nada igual en la industria. Cuando llegó a disco de oro, el presidente de la compañía reunió a la gente de promoción y les dijo: ‘¿Conocéis este álbum? ¿Me queréis decir por qué os pago?’. Les cayó una buena bronca”.

De Básico se extrajeron nada menos que seis singles. Dos de ellos, Si es tan solo amor y Dentro de ti, llegaron al número uno de LOS40 en 1994. “Tuvimos que pedir a la radio por favor que dejaran de pinchar el último para poder sacar a la semana siguiente el primer single del posterior disco", revela el cantante y compositor madrileño afincado en Valencia. “Fíjate qué barbaridad: pedirle a la radio que te quiten un single para poder sacar otro”.

Con motivo del 25 aniversario de este álbum en directo, Revólver se ha embarcado en una gira conmemorativa. “Toco 50 temas sin un orden preestablecido: unos días suenan unos, otros días otros. De un concierto a otro el repertorio puede cambiar un 40%. Hay canciones del Básico que tenía un poco olvidadas, como Tu canción o Dos por dos, y ahora sí que están en formato acústico. Si me divierto yo, hay una posibilidad de que se divierta el público”, afirma este incansable estibador del rock and roll.