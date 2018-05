Hoy me he levantado en modo nostálgico y echando un vistazo a la lista de LOS40 he retrocedido 10 años atrás para ver qué es lo que escuchaba por aquel entonces y analizar un poco los cambios que ha habido por esos tiempos.

En primer lugar, me he dado cuenta de la gran presencia que tenían los grupos españoles. Lo malo es que muchos de ellos ya han desaparecido y hoy en día sería impensable volver a verles en directo.

Nena Daconte, El canto del loco, Pereza, Taxi, Pignoise o El sueño de Morfeo desaparecieron del mapa. Pero esto no solo ha ocurrido en nuestro país. Hace 10 años también encontrábamos en la lista de éxitos a Sugababes, The pussycat dolls o Jonas Brothers que tampoco siguen en escena.

Si miramos la lista de esta semana, nos encontramos con grupos como Clean Bandit, Morat, Why don't we, 5 seconds of summer, Efecto pasillo o Portugal.The man... ¿seguirán ahí cuando miremos dentro de 10 años?

¡De momento, vamos a disfrutar de este momento revival!