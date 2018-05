Tony Aguilar, sobre Eurovisión: “Ha sido como la Disneylandia del Pop”

Si Alfred y Amaia fueron nuestros protagonistas de Eurovisión, Tony Aguilar fue la tercera estrella que nos acompañó en una espectacular gala con resultado agridulce.

El locutor de LOS40 debutó siendo la voz del Festival- junto a Julia Varela- y las ganas y pasión que le puso traspasó las pantallas obteniendo solo aplusos por parte de los seguidores del certamen.

Por ello, hablamos con él sobre su experiencia, la valoración que hace del resultado, sus charlas con Alfred y Amaia y el futuro que les augura en la música:

¿Qué balance haces de tu primera experiencia en Eurovisión?

¡Absolutamente MAGNÍFICA! Me lo he pasado muy bien, he conocido a gente majísima de toda Europa, he hablado con todo el mundo que me he encontrado, ¡hasta con Jean Paul Galtier! (Risas).

También ha significado invertir muchas horas de trabajo y estudio. Me he pasado tres meses empollando las biografías, los tuits, ediciones anteriores... porque allí no se puede ir con lagunas. Pero ha sido un aprendizaje y el fandom me ha aceptado muy bien, con lo exigentes que son.

En definitiva, me lo he pasado genial. He disfrutado de la experiencia como un fan más de la música que es lo que soy. Para mí ha sido como si me soltaran en un parque de atracciones musical, como la Disneylandia del pop.

El escenario era impactante en TV, ¿era igual en directo?

En directo era impresionante, un escenario como me han impresionado pocos. Tal vez alguna gira de U2 he visto algo tan espectacular.

¿Cómo valoras el puesto de España?

Me da mucha penita por ellos pero es lo que hay. Al final nuestra historia de amor y la sobria puesta en escena no ha convencido a Europa.

El factor televoto nos hizo bajar posiciones, pero el que más cabreado estaría es César Sampson, el representante de Austria, que le quitó el primer puesto. Estaba destrozado, porque decía que sin eso habría ganado Eurovisión.

Pero es un gran show pensado para la televisión y el momento de la muerte súbita hizo que estuvieron tantísimos millones enganchados a la pantalla.

¿Viste a Alfred y Amaia después de los resultados?

Estuve con ellos por la noche, porque éramos vecinos de habitación puerta con puerta (risas) y charlamos en el pasillo del hotel los tres solos. Los vi bien, decían que era una "mierda" de puesto pero que la experiencia ya estaba cumplida y estaban contentos.

¿Crees que se podría haber mejorado algo?

A mí ellos, en directo, me gustaron mucho, pero sí es verdad que quizá podríamos habernos apoyado con algunas imágenes de su historia de amor, como en su videoclip de Your song. No soy escenógrafo pero creo que podríamos haber vendido eso a Europa, de forma elegante, desde las pantallas, así como lo hizo Alemania y hasta Italia.

¿Qué carrera le auguras a Alfred y Amaia?

¡Buenísima! Creo que van a hacer unos discazos, ya estuvimos hablando de ese tema. Alfred ya tiene maquetas y se ponía hoy a currar.

Amaia tiene que definir todavía por dónde van a ir sus cosas. Le aconsejé que no fuera con prisas por sacar rápido el disco porque luego estará en tu biografía y tienes que estar orgulloso de ello.

En cuanto a Netta, la ganadora de Israel, ¿crees que tiene un prometedor futuro musical?

Le he oído hacer otras versiones y la tía es una artistaza que canta pop y jazz. Así que espero que sí que escuchemos más cosas, además de este éxito.

¿También hablaste con Eleni Foureira, la representante de Chipre que quedó segunda?

Sí y era una chica encantadora, súper amable. No sabía qué decirle, al ver que se había quedado a las puertas, y ella se acercó agradecida a España: "¡Gracias, gracias, me habéis dado un 12!".

Al escucharte, imaginamos que repetirías si te lo propusieran...

Sí, encantado. Por supuesto, esto es un caramelito para cualquiera que le guste la comunicación y la música. Lo he disfrutado mucho y le he puesto mucha pasión.