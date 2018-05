Finn Wolfhard deja muy atrás al chavalín de Stranger Things

De Finn Wolfhard sabemos que rueda ahora la tercera temporada de Stranger Things en la que seguramente cobre un cuarto de millón de dólares por capítulo. Es una estrella de la nueva forma de hacer contenido audiovisual y eso el cine no lo iba a dejar pasar por alto.

Así que ahora podremos verlo en la que puede ser su película más grande hasta la fecha, Dog Days, en la que comparte planos con Vanessa Hudgens, Eva Longoria y un montón de perros.

La película sigue las historias individuales de varios perros con las que consigue entrelazar las vidas de sus amitos o futuros amos.

Con quince años no es la única película a la que se enfrenta pues estará en la adaptación de Dónde se esconde Carmen Sandiego y también tiene papeles en The Goldfinch o en The Turning, una adaptación del clásico de Henry James, Otra vuelta de tuerca.

Dog Days tiene previsto su estreno en Estados Unidos en agosto. En España tendremos que esperar.