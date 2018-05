Scott Helman: “Las canciones que más te definen son las que no tocas”

Scott Helman se ha convertido en uno de los artistas canadienses más prometedores. Con tan solo 22 años, cuenta con una trayectoria profesional envidiable. A la temprana edad de 15 años comenzó a trabajar con Warner Music y se convirtió en una de sus experiencias "más locas".

Tras visitarnos en el escenario de LOS40 Primavera Pop, el joven ha querido charlar con nosotros para compartir algunas experiencias durante este festival y, además de otros datos sobre su música, nos ha desvelado qué opina sobre España. ¡Atento!

1. Has tocado en LOS40 Primavera Pop. ¿Cómo ha sido tu visita a España?

Increíble. En realidad estuve en España hace dos años de mochilero, así que mola estar de vuelta y tocar sobre un escenario.

Es gracioso porque hablo con mi mejor amigo y le digo “Tío, hemos estado aquí sentados en cafeterías y ahora hay gente haciéndome fotos". Es surreal pero fue increíble.

2. Publicaste una foto con Álvaro Soler. ¿Te enseñó a mover la cintura?

No pero debería de haberle preguntado. Fui a comer algunas tapas con él, así que… ¡Pero a la próxima le voy a pedir que me enseñe!

Álvaro Soler y Scott Helman en el backstage de LOS40 Primavera Pop / Instagram @scotthelman

3. Su último sencillo se llama ‘La Cintura’...

¡Sí! Lo vi actuar pero no hablo español así que no entendía nada.

4. Hablando de Álvaro Soler, ¿has conocido a algún otro artista español durante LOS40 Primavera Pop?

Sí. Sofía Reyes (es mexicana). ¡Oh, olvídalo! (risas). ¿Quién era la otra chica tan amable? Iba vestida de dorado. ¡Ana Mena! Mola mucho. Es increíble. Nos conocimos porque su manager me dejó un cigarro. (risas). Pero son gente increíble. En realidad no he conocido a nadie aquí que no sea simpático y agradable. Todo el mundo es genial y trabajan mucho.

5. Empezaste a trabajar con Warner Music a los 15 años. ¿Cómo fue esa experiencia?

Fue muy loco porque solo tenía 15 años y no conocía a nadie de mi edad que lo hiciese. Era raro pero muy emocionante porque sabía que quería ser compositor y cantante desde muy pequeño.

Fui afortunado porque no era una discográfica que me dijese “Aquí tienes canciones para que las cantes. Te vamos a poner en el escenario”. Se aseguraron de que yo estaba listo y de cómo afrontaba el proyecto. Es muy emocionante para mí.

Scott Helman se divierte en el estudio Paul McCartney de LOS40 / LOS40.com / Sergio Figueiras @sergiofigueiras

Cuando me subo a un escenario y tengo la oportunidad de interactuar con la gente me doy cuenta de que soy yo y hago lo que siempre he querido hacer. He tenido suerte. Da miedo, es divertido, emocionante, difícil.

6. Shawn Mendes nombró tu canción That Sweater como una de sus canciones acústicas favoritas. ¿Qué se siente al saber que uno de los cantantes canadienses más famosos están obsesionados con una de tus canciones?

Es un honor. Ver cómo a alguien le gustan mis canciones es siempre increíble y que lo haga alguien que destaca y aprecia tu trabajo me encanta.

Fui telonero de Shawn en Toronto y escribimos una canción juntos cuando acabábamos de conocernos. Es raro porque te haces amigo de alguien que se dedica a lo mismo que tú, viajas en avión, conoces a fans, etc. y mola encontrarte con él y compartir historias. Así que escuchar eso de Shawn sobre mi canción es increíble. Su música es increíble.

7. ¿Cuál de todas tus canciones te define más como artista?

Es una pregunta difícil. Depende. A nivel nacional, en Canadá, por ejemplo, creo que Bungalow porque es la canción más popular. Pero para la relación que tengo con mis fans diría Machine porque cuando la escribí lo hice para que el mundo la escuchase porque trata sobre el empoderamiento, de valorarse a sí mismo y de ser humano.

Después de dos años me di cuenta de que escribí esa canción para mí así que cuando mis fans la escuchan no es algo que yo les cuente a ellos sino algo que podemos hacer juntos. Cuando pienso sobre mi carrera creo que los momentos más emocionantes son en los que estoy sobre el escenario.

También diría que las canciones que más te definen son las que no tocas. Cuando pensamos en la gira por Canadá había algunas canciones de mi álbum que no las toqué y la gente lo sabía. ¡Las tocaré a la próxima!

8. Hablando de fans, ¿hay alguna diferencia entre tus fans españoles y los del resto del mundo?

Supongo. Las culturas varían y la actitud de la gente con la música es diferente. En España la música forma una gran parte del día a día de la gente, les encanta la música y eso se nota, sobre todo, cuando levantan sus manos y esas cosas.

Cuando estoy en Canadá puedo hacer ciertas bromas y la gente entiende a lo que me refiero. Cuando estoy fuera de mi país aprendo tanto como el resto y estoy ansioso por ver cómo la gente reacciona ante la música.

Lo mejor de estar en España es que la gente aplaude y se anima, quieren interactuar.

Si vas a Japón están en silencio durante toda la canción y cuando terminas están emocionadísimos.

En Alemania esperan hasta la última nota para aplaudir. Es diferente pero la música es un lenguaje universal y no importa donde estés que la gente lo habla.

9. Tu último sencillo es PDA. ¿Qué nos puedes contar sobre él?

La canción está inspirada en un poema que escribí. Lo que pasó fue que mi novia y yo tuvimos una relación a distancia durante un tiempo y ella vino a visitarme un fin de semana y lo pasamos genial. Pero tenía que volver a casa y llegábamos tarde al tren, por lo que no tuvimos la oportunidad de despedirnos.

Me sentía abatido y cuando me monté en el metro para ir a casa escribí un poema de cómo me sentía y salió una canción de ese poema llamada Hangover, que era horrible. Entonces fui a Los Ángeles y me puse a mirar todas las anotaciones que tenía y encontré ese poema. Había una frase que decía PDA y entonces escribí la canción con mi amigo Simon. Fue muy guay.

Incluso una canción como Bungalow, que es animada, viene de alguna experiencia dolorosa y difícil y me gusta aprovechar estos momentos para convertirlos en algo bonito. Lo hace más fácil.

10. ¿Vas a lanzar música nueva pronto?

Voy a lanzar un sencillo muy pronto cuya canción ya la he grabado y que viene con un vídeo muy chulo. También estoy componiendo todo el rato y tengo muchas canciones escritas ya. De hecho, acabo de escribir una. No estoy seguro de cuándo las publicaré pero sí, voy a lanzar música nueva pronto.

11. Si tuvieses que convencer a alguien para escuchar tus canciones, ¿qué le dirías?

No lo sé. Creo que le diría “Si quieres escucharla, escúchala. Y si no quieres, no lo hagas”. (risas). No sé. ¿Alguien ha escuchado alguna canción después de que alguien le dijese que lo hiciera?

Vale, le diría que si le gusta explorar música nueva que echase un ojo a la mía. Pero nunca persuadiría a nadie para que lo hiciese. Cuando alguien intenta convencerme para ver una serie de Netflix hacen que no quiera verla, así que, tío, sé tú mismo y si quieres conocer mi música… ¡hazlo!

/ LOS40.com / Sergio Figueiras @sergiofigueiras