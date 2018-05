Rock in Rio Lisboa 2018, la nueva experiencia gastronómica, gamer, musical...

El próximo 23 de junio dará comienzo en el Parque da Bela Vista de Lisboa una nueva edición de Rock in Rio.

Rock in Rio Lisboa 2018 quiere congregar a miles de personas y quiere hacerlo rompiendo las barreras que hasta ahora le definían como un gran festival de música.

Porque Rock in Rio aspira a convertirse en una referencia de la gastronomía, de los videojuegos, del cine y del entretenimiento, en definitiva. Y LOS40 quiere que tú también estés allí.

En los próximos días y semanas habrá sorteos y concursos para que tú puedas disfrutar de Rock in Rio Lisboa 2018 en primera persona.

La música no se toca

Obviamente Rock in Rio seguirá siendo lo que es: un gigantesco festival de música con seis escenarios por el que desfilarán las grandes estrellas de la música mundial.

Ya están confirmados los carteles para los días 23, 24, 29 y 30 de junio. ¡Toma nota!

23 de junio: Muse, Bastille, Haim, Diego Piçarra, Wuant, Carolina Deslandes, Anavitória, DJ Vibe 35V50, Moullinex, Da Chick Foxy Band, Funkamente, Bonga, Tabanka Djaz y Kimi Djabaté

24 de junio: Bruno Mars, Demi Lovato, Anitta, Agir, Windoh, HMB, Língua Franca com Sara Tavares, Mishlawi, Dillaz, Supa Squad, Bispo, Ferro Gaita, Baloji y Karlon

29 de junio: The Killers, The Chemical Brothers, Xutos & Pontapés, James, Sirkazzio, Capitao Fausto, Manel Cruz, Revenge of the 90's, Moh! Kouyaté, Nástio Mosquito & Dzzzz Band y A'mosi Just a Label (Jack Nkanga)

30 de junio: Katy Perry, Jessie J, Ivete Sangalo, Hailee Steinfeld, D4rkframe, Carlao, Blaya, Vintage Culture, Diego Miranda, Karetus, Paulo Flores, Batuk y Selma Uamusse.

Ocio digital

El escenario digital (Digital Stage) será punto de encuentro para todos aquellos que disfrutan con el entretenimiento digital.

Grandes e importantes influencers se darán cita sobre el escenario del Rock in Rio Lisboa 2018 presentando la música, las coreografías, batallas de playback, karaokes, los trucos de magia o los espectáculos de humor con los que han triunfado en sus redes.

Este espacio también reunirá a miles de gamers en el festival. Todo está pensado para que los videojuegos tengan una importante presencia en este show como ya sucedió con la iniciativa Game XP que comenzó en Rock in Rio Brasil 2017.

A todo ello hay que sumar los contenidos de cine que girarán en torno a Los increíbles 2, Mamma Mia Here we go again o Misión imposible.

Y si hace calor, un bañito en la piscina

Todos sabemos 'cómo pega el Lorenzo' cuando llega el verano y la capital portuguesa no es una excepción.

Por ello la organización del festival ha creado una fiesta musical en una piscina junto al escenario Music Valley.

Los que decidan pegarse un baño y refrescarse podrá disfrutar además de las actuaciones de bandas locales como Moullinex, Da Chick Foxy Band y Buraka Som Sistema's Blaya, entre otros.

Hora de comer

14 chefs y restaurantes se darán cita en Rock in Rio Lisboa 2018 en un recinto con más de 400 asientos que permitirán al buen catador disfrutar de la deliciosa comida portuguesa.

La oferta gastronómica intentará abarcar a la mayor cantidad posible de público, a sus gustos y a sus diferentes dietas alimenticias.

¿Y la tirolina?

Si has estado ya en algún Rock in Rio y has estado leyendo este artículo hasta el final seguro que estás preocupado porque no hemos hablado de la tirolina.

Tranquilo: también habrá tirolina en Rock in Rio Lisboa 2018 para que vueles sobre el escenario principal cuando Bruno Mars o Katy Perry estén tocando.

Como te decíamos al principio, sigue muy atento a LOS40 porque pronto tendremos muchas sorpresas y concursos para que puedas ir a Rock in Rio Lisboa 2018.

Si no quieres esperar, las entradas ya están a la venta. Aún puedes comprar entradas individuales para algunos días (23, 29 y 30 de junio). Las entradas individuales para el 24 de junio y los pases de fin de semana están agotados.