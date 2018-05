Suecia, el diamante de Eurovisión

Lo de Suecia en Eurovisión es de otro planeta. No es el país que más veces ha ganado este festival, pero ocupa el segundo lugar siguiendo a Irlanda. Y no solo eso, sino que sus representantes forman parte de la cúspide musical.

Voces de la talla de ABBA, Loreen, Eric Saade y Mans Zelmerlow se han subido a los escenarios eurovisivos para llevar la bandera de su país y defenderla.

Victorias en Eurovisión

De las 57 ocasiones en las que Suecia ha participado en este certamen, se ha hecho con la victoria en un total de 7 veces. El primero de ellos fue ABBA, el grupo que, en 1974, inauguró una nueva etapa musical a nivel internacional.

Waterloo se convirtió en un himno que fue interpretado en la final de Eurovisión celebrada en Brighton (Reino Unido).

Los hermanos Herrey, o Herreys, fueron los siguientes en hacerse con la victoria del festival 10 años después, en 1984 con su tema Diggi-Loo Diggi-Ley. Luxemburgo fue la sede eurovisiva de aquel año.

Carola, una sueca amante de este festival, se convirtió en la primera artista femenina individual en conseguir el primer puesto en el Festival de la Canción de Eurovisión. Lo hizo en 1991 en Roma con su tema Fångad av en stormvind, consiguiendo un total de 146 puntos. ¡Wow!

Para continuar, otra figura femenina, Charlotte Nilsson, consiguió que el país sueco sumase victorias a su currículum. Lo hizo en Jerusalén, en 1999, con Take me to your heaven, un tema en inglés que conquistó a Europa.

El Girl Power ha estado muy presente siempre en la participación de Suecia en Eurovisión. De hecho, la siguiente en conseguir el primer puesto también es una mujer, y además, una que te debe sonar bastante. Loreen, la intérprete de Euphora, la canción que se convirtió en número uno en diversos países, ganó en 2012 este festival.

Y es que los suecos son expertos en fabricar himnos. Loreen tuvo un buen sucesor, puesto que el conocido Måns Zelmerlöw consiguió sorprendernos con Heroes en Viena en 2015, un tema que le condujo a la primera posición de Eurovisión y de las listas de éxitos y que tanto ha sonado en LOS40.

No ganan, pero triunfan

De las 57 participaciones, no todos fueron victorias, pero tampoco fracasos. Este fue el caso de otro gran número de artistas suecos cuya posición final fue de lo más favorable.

Alice Babs, en 1958 consiguió acabar en el Top 5, en concreto el puesto 4, con su tema Lilla stjärna.

¡No está nada mal para un comienzo!

Pero el primer puesto más alto, sin contar las victorias, lo alcanzaron Lill Lindfors y Svante Thuresson en Luxemburgo en 1966 con su tema Nygammal vals. Ambos consiguieron la segunda posición, creando unas expectativas considerables para el público sueco.

Claes-Göran Hederström y The Nova, en 1968 y 1973 respectivamente, bajaron al puesto número 5, aunque siendo el Top 5 los mantiene como uno de los países más fuertes en Eurovisión.

Tras la victoria de ABBA, Carola se estrenó en Eurovisión en 1983 con un tercer puesto. Su tema Främling enamoró al público europeo, que por aquel entonces la consideraron una figura muy importante para este festival.

Carola / Getty Images

Una vez que los Herreys se proclamaron campeones, Kikki Danielsson pisó el escenario de su país, que se presentó como sede, para finalizar también en una tercera posición con su tema Bra vibrationer en 1985.

Nombres como Monica Törnell, Lasse Holm, Tommy Nilsson, Jan Johansen, One More Time, Friends, Fame, Lena Philipsson, Eric Saade, Frans y Robin Bengtsson también pertenecen al palmarés de Suecia obteniendo unos resultados que la posicionan en el Top 5. ¡Menudo talento!

Tiene una explicación

¿Por qué triunfa tanto Suecia en Eurovisión? Su origen se encuentra en los años 80, cuando este país comenzó a crear una serie de sonidos que conquistaron a los anglosajones, los cuales comenzaron a emplearlo. Se trataban de ritmos veraniegos con una mezcla de rap y reggae.

Según informa Scandinavian Traveler, fue entonces ABBA quienes difundieron el triunfo de este nuevo estilo alrededor del mundo. Pero el éxito final lo trajeron Max Martin, Dennix Pop o Cheiron. Cuando las discográficas entregaron su corazón a la música sueca, comenzaron a buscar otros sonidos y surgió Toxic de Britney Spears.

La música sueca está repleta de experimentos y cambios evolutivos. Son diversos los compositores que han trabajado en algunos de los hits más sonantes de nuestra historia. Moves Like Jagger de Maroon 5, Pokerface de Lady Gaga, Starships de Nicki Minaj o Love Me Like You Do de Ellie Golding han contado con productores suecos.

Según explica el profesor Ole Johansson para Scandinavian Traveler, la cuna del éxito de este tipo de música se encuentra en Estocolmo, lugar en el que se le ha dado especial importancia a la creación de melodías por encima de las canciones. Esto, junto al espíritu colaborativo de los profesionales, explican el éxito del trabajo musical en este país.

Es por ello por lo que la música sueca, o de los suecos, triunfan en festivales como Eurovisión. Sus ritmos y su capacidad de trabajo los convierten en los fieles participantes que nunca defraudan a su público.

Mans Zelmerlow se hace con la victoria en el Festival de la Canción de Eurovisión 2015 / Getty Images